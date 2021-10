O Windows 11, a grande novidade da Microsoft era esperada amanhã, o famoso dia 5 de outubro que há tanto era esperado. Tudo estava pronto para ser lançado ao final do dia e abrir assim as portas para este novo sistema operativo.

A Microsoft resolveu antecipar e mostrar mais cedo a sua novidade. Assim, o Windows 11 está lançado e todos podem aceder já a esta novidade. É hora de conhecer a grande renovação do Windows e ver o caminho que a Microsoft está a traçar.

Desde que foi lançado que o Windows 11 se mostrou um sistema diferente e com novidades muito importantes. A grande mudança é, sem qualquer dúvida, na interface e na imagem que Microsoft trouxe para este sistema.

Esta nova versão era só esperada amanhã, mas a Microsoft resolveu antecipar a sua chegada, abrindo assim os seus servidores. Quem quiser instalar esta nova versão já o pode fazer, ainda que de forma manual. Bastará procurar por esta atualização nas definições do Windows 10.

Lembrem-se que este não é um sistema que esteja acessível a todos como a versão anterior foi. Esta tem requisitos mais elevados e dois deles, em particular, são extremamente limitativos. Falamos da presença do TPM 2.0 e do Secure Boot.

Para além desta mudança visual, que rapidamente vão dar conta, o Windows 11 promete ainda muito para os utilizadores. Falamos da integração total com o Android, com a possibilidade de correr apps deste sistema da Google diretamente no Windows 11.

Como já referimos, esta atualização está a ser libertada em algumas regiões do planeta, podendo ser já procurada no Windows 10. Basta aceder às definições e depois escolher Atualizações e segurança. Devem procurar por atualizações e esta deverá estar já presente.

A Microsoft aposta muito no Windows 11 e quer mudar muito com este lançamento. Há muitas novidades que vão chegar entretanto e este é, novamente, um sistema que vai ser desenvolvido de forma contínua para o tornar ainda melhor.