A data de chegada do Windows 11 é conhecida há vários meses. Será amanhã, dia 5 de outubro que a Microsoft lançará esta nova versão, preparando assim a atualização deste novo sistema em muitos milhões de PCs.

O caminho que levou a esta nova versão não foi simples e esteve sempre ensombrado com um único ponto. A Microsoft estabeleceu requisitos muito elevados e que nem todos conseguem cumprir. Ainda assim, porque o Windows 11 chega amanhã, é hora de começar a preparar o seu PC.

Ainda não existe uma hora definida para a chegada do Windows 11, mas a Microsoft deverá lançar esta nova versão ao final da tarde de amanhã (dia 5 de outubro). Nessa altura será aberto o acesso aos servidores onde esta nova versão está disponível, ficando assim acessível a todos.

O seu PC cumpre os requisitos da Microsoft?

O primeiro passo a dar antes de iniciar o processo de atualização é garantir que o seu PC suporta esta nova versão. Sabe-se de antemão que é necessária a presença do TPM 2.1 e do Secure Boot, mas há mais requisitos que deve ter em atenção.

A Microsoft quer ajudar os utilizadores neste ponto e, por isso, tem disponível uma ferramenta disponível para qualquer pessoa. Esta vai avaliar todos os parâmetros e garantir se o PC está pronto a instalar esta atualização sem qualquer problema.

É hora de ganhar espaço no Windows 10

Como sempre, é importante ter atenção a alguns pormenores antes de avançar para a atualização para o Windows 11. Esta vai ser transferida para o PC do utilizador e ocupar espaço essencial. Assim, garantam que têm disponível, pelo menos vários GB de armazenamento.

Acedam às definições do Windows 10 e depois a Sistema. Aqui dentro escolham Armazenamento e podem agora controlar o espaço em cada área, sendo possível eliminar muitos elementos, como já mostrámos. Não esqueçam também de fazer uma cópia de segurança dos ficheiros pessoais.

Chegou o Windows 11, e agora, como faço?

Quando o Windows 11 chegar, dependendo apenas da Microsoft, este vai ser apresentado aos utilizadores como uma atualização do sistema anterior. Devem procurar esta versão nas Definições, na área Atualizações e segurança e iniciar o processo de instalação.

Se preferirem, podem aguardar mais alguns dias e fazer uma instalação de raiz e assim mais limpa. O processo não é complicado e foi até já explicado no Pplware. Será também desta forma que será possível fazer a instalação do Windows 11 em máquinas não suportadas, ainda que com algumas limitações.

Como começar já hoje a preparar o seu PC para a chegada do Windows 11. Acontece já amanhã, provavelmente de tarde, iniciando assim um processo que se quer rápido. Tenham ainda presente que esta não é uma atualização obrigatória e que o Windows 10 terá suporte por mais alguns anos.