Portugal: Energias renováveis abasteceram 61% do consumo

Como sabemos Portugal tem investido bastante em energias renováveis. No início deste ano, na União Europeia, o consumo de energias renováveis ultrapassou mesmo a energia produzida por combustíveis fósseis.

Segundo dados recentes da REN, as energias renováveis abasteceram 61% do consumo de energia elétrica em Portugal até setembro.

Energias renováveis cada vez mais usadas em Portugal

A REN - Redes Energéticas Nacionais revelou hoje que a produção de energia renovável abasteceu 61% do consumo de eletricidade em Portugal nos primeiros nove meses do ano. A hidroelétrica foi responsável por 28%, a eólica 24%, a biomassa 7% e a fotovoltaica 3,7%.

A produção não renovável, por sua vez, abasteceu 31% do consumo, repartida por gás natural com 29% e carvão com 2%, enquanto os restantes 8% corresponderam a energia importada.

Nos primeiros nove meses do ano, o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 1,13 pontos, valor que compara com a média histórica igual 1 e o de produtibilidade eólica 0,98 pontos (contra a média histórica igual 1), refere a REN.

No mercado de gás natural, manteve-se a tendência de quebra registada nos últimos meses, com uma contração homóloga de 12% em setembro, resultado de quebras de 17% no mercado de produção de energia elétrica e de 7 % no segmento convencional, que abrange os restantes consumos.

No acumulado de janeiro a setembro, o consumo de gás natural registou, face ao período homólogo do ano anterior, uma contração de 3,5%, com o crescimento de 4,2% no segmento convencional a não ser suficiente para compensar a quebra de 16% no segmento de produção de energia elétrica.