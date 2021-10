Hisense anuncia a primeira Laser TV com ecrã enrolável

A Hisense é uma das marcas de referência no segmento das TVs. A empresa ainda não alcançou a primeira posição de vendas em Portugal, mas pode ser uma realidade em breve.

A Hisense é empresa líder em tecnologia de consumo e apresentou durante o Global Laser Display Technology and Industry Development Forum, realizado em Pequim, o primeiro Laser TV com ecrã enrolável, que se pode guardar por completo dentro do móvel do televisor, permitindo uma perfeita integração do dispositivo com a decoração do lar.

Laser TV de ecrã enrolável da Hisense tem design inovador...

Esta nova Laser TV de ecrã enrolável está integrada no móvel de madeira que conta com um sistema de som Harman Kardon de alta fidelidade integrado. Ao nível de imagem, entre as suas principais características destaca-se o seu design inovador, a resolução 4K nativa com HDR, uma gama de cores de 107% de espetro de cor BT.2020, compatibilidade com Dolby Vision e um brilho até 350 nits, o que permite uma boa visualização inclusivamente com bastante luz ambiente.

Durante o evento, especialistas, académicos, analistas da indústria, assim como quase uma centena de empresas entre as quais a Hisense, concluiu que a indústria dos ecrãs laser entraram numa etapa madura em termos de notoriedade, reconhecimento, tecnologia e fabrico.

Os marcos notáveis de diferentes empresas durante este ano convenceram o sector de que chegou a era da Laser TV. Tal como explicou Zuyan Xu, académico da Escola Chinesa de Engenharia, “em comparação com outras novas tecnologias, a visualização a laser conta com grandes vantagens como são a menor emissão de carbono, e a consequente proteção ambiental, a qualidade de imagem de ultra alta definição (UHD), os menores danos que sofrem as vistas e a grande experiência de utilizador”.

O lançamento contínuo de novos produtos mostra o papel de liderança que Hisense tem no âmbito dos ecrãs laser. Segundo o plano de atualização técnica da empresa, o sistema integrado de Laser TV será melhorado ainda mais em 2024 e os custos reduzirão em mais de 40%. A Hisense tem como objetivo combinar a Laser TV com outras tecnologias como a Head Up Display (HUD), ecrãs de realidade virtual, ecrãs de cinema, imagens holográficas ou IoT entre outras.