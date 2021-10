Lenovo Legion Play poderá ser a consola portátil para jogar na nuvem

O mercado dos jogos eletrónicos é dinâmico e está sempre atual, através do lançamento de novos jogos e equipamentos. Quando falamos de consolas há alguns nomes mais populares do que outros, mas a verdade é que este setor está cada vez mais versátil e recheado de opções para todos os gostos.

Desta forma, estima-se que a Lenovo esteja também a preparar a sua Legion Play. Segundo as informações, esta consola estará projetada para jogar na nuvem.

Lenovo Legion Play: a consola portátil para jogar em streaming?

A Lenovo é uma marca chinesa fundada por Liu Chuanzhi e conhecida essencialmente pelos seus computadores portáteis. Mas a Legion, setor da empresa dedicada ao segmento gaming, poderá estar a preparar a sua própria consola portátil para jogar via streaming, a Lenovo Legion Play.

Este novo equipamento poderá então concorrer diretamente com outros do género, como o recente Steam Deck da Valve e a Nintendo Switch. Segundo as informações, esta consola portátil será baseada no sistema operativo Android.

As imagens foram encontradas nos sites da Lenovo Alemanha e Japão. O equipamento deveria ter sido apresentado oficialmente no início do ano durante o , mas tal nunca aconteceu. No entanto, ao pesquisar-se pelo código-fonte da página, encontram-se links para as imagens e a seguinte descrição:

Projetada para jogos AAA, a Lenovo Legion Play é a primeira consola de jogos na nuvem Android. A consola permite que os utilizadores joguem centenas de jogos na nuvem, transmitam a sua biblioteca de jogos ou joguem jogos móveis. Possui um ecrã de 7 ″ 16: 9 FHD sem bordas, HDR 10, comandos integrados, altifalantes duplos, vibração dupla e bateria de 7000mAh para oferecer a melhor experiência de jogo. O nosso programa de developer está aberto a todos os programadores de jogos. Em breve nos mercados selecionados."

No entanto alguns meios de comunicação salientam que a Lenovo refere ecrã como sendo 'sem bordas' quando na verdade elas são bem visíveis nas imagens.

Desta forma, poderá a marca chinesa ainda não ter finalizado este projeto, como também poderá estar a melhorar e alterar alguns aspetos. Pode ainda acontecer que esta consola nunca veja a luz do dia. Mas caso a marca apresente e lance este equipamento, é possível que tenha sucesso garantido uma vez que este género de consolas têm cativado os jogadores. Resta-nos assim aguardar por mais pormenores.