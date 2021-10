Apesar de todas as confusões em que o WhatsApp tem estado envolvido, este serviço de mensagens tem continuado a apostar muito no que entende ser a privacidade necessária para os utilizadores. Esta nem sempre é bem entendida, mas é um caminho definido.

Nos muitos testes e desenvolvimentos que o WhatsApp tem levado a cabo, este é sempre um ponto importante. A mais recente versão de testes do WhatsApp tem dentro de si 2 novidades importantes e que querem trazer ainda mais privacidade a este serviço e aos utilizadores.

Privacidade não é certamente a primeira palavra que vem à mente de qualquer utilizador do WhatsApp. São bem conhecidas as situações em que este serviço é acusado de criar entraves à cifra e garantir que consegue ler as mensagens trocadas.

Na mais recente versão de testes voltaram a ser encontradas provas de novidades importantes neste campo. Ainda não estão disponíveis de forma generalizada e continuam serem testes internos, mas conseguiram ser ativadas para avaliação.

A primeira novidade quer dar aos utilizadores a possibilidade de controlar quem tem acesso à sua imagem de perfil. Esta está por agora com apenas 3 limites (todos, contactos e ninguém), mas em breve haverá mais um nível. Falamos da possibilidade de indicar quem não a pode ver.

Além desta novidade a ser ainda lançada, há uma segunda a ser preparada. Agora está virada para as mensagens que desaparecem. Para além de poderem definir o tempo que querem usar para quando ativarem esta, há agora a possibilidade de definir um valor padrão e usar sempre que uma nova conversa for iniciada.

Estas podem parecer apenas medidas básicas e que podem nem sequer vir a ser usadas. Estão ainda longe de serem tornadas públicas e acessíveis a todos os utilizadores, mas o que foi apresentado revela que está já no bom caminho.

Com estas novidades o WhatsApp conseguirá garantir um pouco de mais privacidade, ao abordar esta questão em duas frentes. Limita o acesso à fotografia do utilizador e também garante que qualquer mensagem será eliminada mais tarde, de forma automática e transparente.