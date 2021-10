O Twitch é uma das mais conhecidas plataformas para fazer streaming de jogos, sendo usada por milhares de utilizadores. Este conhecido serviço da Internet está agora sob grande atenção, depois de ter sido revelado um roubo de dados.

Do que se sabem e foi até já confirmado, são 125 GB de informação que surgiram na Internet. Neste roubo sabe-se que existe muita informação do próprio serviço, indo deste o código-fonte até às passwords dos utilizadores, passando por muito mais informação relevante.

O roubo de dados na Internet é um tema cada vez mais frequente e que afeta muitos serviços e os seus utilizadores. Desta vez a vítima é o Twitch e os seus utilizadores, que viram os seus dados roubados e publicados de forma pública na Internet.

Do que se sabe, e tem vindo a ser revelado ao longo do dia, esta publicação parece ter sido muito grande e foram revelados dados relevantes do Twitch. Fala-se que muito do código-fonte deste serviço e das suas apps está disponível e pode ser acedido num simples link de um torrent.

A somar a esta informação essencial, há ainda muitos mais dados que foram tornados públicos. Aqui incluem-se os dados desde 2019 de pagamentos aos streamers. Além disso, há ainda a possibilidade da presença das passwords dos utilizadores, que mesmo que estas estejam cifradas podem ser obtidas.

Naturalmente que esta fuga de informação já foi reconhecido pelo próprio Twitch, não tendo sido revelada ainda a forma como aconteceu. Aparentemente, e dos que foi revelado, este será apenas o primeiro de mais publicações com informação que será feito.

A recomendação neste momento é a mesma que já foi revelada em muitas outras situações. É recomendado aos utilizadores que alterem de imediato as suas passwords e que ativem a autenticação de 2 fatores para as suas contas. Esta é realizada nas configurações, no separador Segurança e Privacidade.

Há ainda muito para saber sobre este roubo de dados e como o mesmo foi feito. Ainda mais importante é saber que informação foi retirada e que poderá ter um valor muito grande para o Twitch e para os seus utilizadores.