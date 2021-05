Apple pode estar a trabalhar numa consola semelhante à Switch

De acordo com vários rumores, a Apple poderá estar a preparar-se para também entrar no mundo dos videojogos. Tudo indica que a marca da maçã estará a trabalhar numa consola semelhante à popular Nintendo Switch.

Segundo as informações, o equipamento de jogos da Apple terá um chipset exclusivo com alta performance de GPU e Ray Tracing.

O segmento dos jogos eletrónicos conta já com uma panóplia de escolhas disponíveis nas prateleiras para todo o género de jogadores. E, com a pandemia, os videojogos foram uma atividade muito importante no sentido de ocupar e distrair as pessoas durante o período de confinamento.

Neste mercado há vários nomes que se destacam mais do que outros, nomeadamente a Microsoft, Sony e Nintendo. Mas pode haver novas marcas a apostar em breve também nos videojogos.

Apple poderá estar a preparar a sua consola de videojogos

Segundo alguns rumores, a Apple estará a trabalhar na sua própria consola de videojogos semelhante à Nintendo Switch. De acordo com uma publicação num fórum da Coreia do Sul, partilhado na conta do Twitter do utilizador FrontTron, a marca da maçã está a desenvolver uma consola híbrida, muito parecida à Switch.

Os rumores não citam qualquer fonte da indústria, mas referem que a possível consola da maçã contará com um chipset exclusivo capaz de uma aprimorada performance de GPU e Ray Tracing.

As informações que circulam online revelam que a Apple estará em conversações com a Ubisoft, criadora de vários jogos populares como Assassin’s Creed, Far Cry e Watch Dogs. O objetivo das reuniões poderá ser a criação de jogos para a plataforma da maçã.

Outros rumores anteriores davam conta de que a empresa de Cupertino estaria a criar um comando de jogos para a Apple TV.

Claro que os rumores valem o que valem, e muito deles acabam mesmo por não se comprovarem. Mas vamos ficar atentos a eventuais desenvolvimentos sobre a possibilidade de uma consola da Apple.