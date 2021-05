Nintendo Switch já vendeu 84,59 milhões de unidades

Ninguém põe em causa o sucesso garantido da Nintendo Switch. A consola que foi a que mais vendeu consecutivamente nos EUA, continua a ser uma autêntica máquina de vendas.

Segundo os últimos dados, a Nintendo Switch já vendeu mais de 84,59 milhões de unidades em todo o mundo.

O mercado das consolas de videojogos está recheado de sugestões para todo o tipo de jogadores, e também todas as capacidades financeiras. Mas, como é natural, alguns modelos vendem muito mais do que outros. E a Nintendo Switch é um verdadeiro exemplo de sucesso de vendas.

Nintendo Switch já vendeu 84,59 unidades

A Nintendo tem mais do que motivos para festejar. Segundo os dados recentes, a consola da empresa japonesa já conseguiu vender mais de 84,59 milhões de unidades em todo o mundo.

Estas informações foram divulgadas através do último relatório financeiro da Nintendo, e comprovam bem a popularidade da Switch. No trimestre anterior, a consola havia vendido 79,87 milhões de exemplares.

Estes valores também demonstram que a Nintendo Switch já vendeu mais do que o Game Boy Advance, com 81,5 milhões de unidades vendidas. O próximo alvo é agora a Nintendo Wii, que já conta com 101,6 milhões de exemplares comprados em todo o mundo.

Mas há ainda outras consolas com uma maior quantidade de vendas, e que a Switch poderá, um dia, também bater. Por exemplo, o Game Boy original já vendeu 118,7 milhões de unidades e a Nintendo DS já vai com 154 milhões consolas vendidas.

Consolas da Nintendo geram lucro

Para além disso, tal como já aqui referimos, ao contrário da Sony e da Microsoft, a Nintendo lucra com a venda das suas consolas.

De acordo com as informações, a venda de consolas da marca japonesa correspondeu a 51% (6,95 mil milhões de euros) da receita do ano fiscal de 2020/2021 da Nintendo. Por sua vez, os jogos em formato físico corresponderam a 26% (3,57 mil milhões de euros) da receita e 12% (1,58 mil milhões de euros) adveio de jogos na versão digital.

No entanto, estima-se que a escassez de componentes também possa afetar a produção da Nintendo Switch ao longo dos próximos meses.

