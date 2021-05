Novo Dacia Spring – O mais barato dos elétricos chega em 3 versões

O novo Dacia Spring será mesmo o carro mais acessível do mercado. O Dacia Spring será comercializado, em Portugal, a partir do imbatível preço de 16.800€ (13.800€ com o incentivo do Estado).

Este veículo é o primeiro modelo 100% elétrico da marca e chega em três versões.

O Novo Spring é uma verdadeira r-EV-olução. Assumindo-se como o automóvel elétrico mais acessível do mercado europeu, torna a mobilidade elétrica acessível a quase todos e não apenas a alguns.

Sob o aspeto SUV esconde-se um automóvel vincadamente urbano, com um espaço inigualável para quatro ocupantes e equipado com um motor elétrico simples, mas muito fiável, com uma autonomia de 230 km (WLTP combinado) ou 305 km em ambiente 100% urbano (ciclo WLTP em cidade).

O Novo Dacia Spring é apresentado em três versões:

Uma versão de venda para clientes particulares , com pré-encomendas que começaram em março e com as primeiras entregas previstas para o outono de 2021.

, com pré-encomendas que começaram em março e com as primeiras entregas previstas para o outono de 2021. Uma versão para empresas , já disponível para o mercado de rent-a-car, frotas e empresas dedicadas ao car-share (partilha de automóvel).

, já disponível para o mercado de rent-a-car, frotas e empresas dedicadas ao car-share (partilha de automóvel). Por fim, estará disponível uma variante comercial “cargo”, sem bancos traseiros, que é a solução ideal para as entregas de último quilómetro e que será lançada no início de 2022.

Com uma linha de cintura larga e um capot arredondado, o Spring parece tão robusto quanto é na realidade. A silhueta volumosa denuncia o espaço que se vive a bordo.

E, no entanto, o Novo Spring não deixa de ser um verdadeiro citadino, sendo até bastante compacto: 3,73 m de comprimento, 1,58 m de largura (sem espelhos retrovisores) e 1,51 m de altura (incluindo as barras de tejadilho).

Um citadino eletrizante com um toque de todo o terreno

A dianteira do Dacia Spring transborda personalidade, com o capot vincado, para-choques alargados e faróis em LED. A grelha dianteira é totalmente fechada, uma característica típica dos automóveis elétricos, mas com um estilo contemporâneo: padrões em 3D! Para além disso, aloja a tampa do carregador, que pode ser aberta através do habitáculo.

Apesar das 5 portas, as dimensões exteriores compactas do Novo Spring respeitam o seu estilo de citadino. Os passageiros contam com 23,1 litros de espaço de arrumação, divididos entre o generoso porta luvas, as bolsas nas portas e um compartimento na consola central.

Equipamento de série

O equipamento de série do Dacia Spring inclui direção com assistência integralmente elétrica, ar condicionado manual, fecho centralizado, quatro vidros elétricos, sensor de luz e limitador de velocidade (o comando deste está colocado no volante). Um ecrã digital de 3,5” está localizado no centro da instrumentação.

O sistema de entretenimento Media Nav e os retrovisores elétricos estão disponíveis em função do nível de equipamento selecionado.

Motor elétrico simples e fiável…

O Dacia Spring Electric pode atingir uma velocidade máxima de 125 km/h e a sua autonomia pode chegar aos 230 km (em condução exclusivamente urbana, esta autonomia pode subir aos 295 quilómetros.). Este carro tem um motor elétrico de 33 kW (o que corresponde a cerca de 44 cv) e 125 Nm. A bateria é de 27,4 kWh.

O tempo de carregamento da bateria de iões de lítio é de:

Menos de uma hora para atingir 80% da carga, num terminal de 30 kW DC e menos de 1,5 horas para atingir os 100%.

Menos de 5 horas para os 100% de carga, através de uma Wallbox de 7.4 kW

Menos de 8,5 horas para atingir os 100% de carga, através de uma Wallbox de 3.7 kW.

Menos de 14H se optar por carregar, integralmente, a bateria através de uma tomada doméstica de 2.3 kW.

Neste momento já existem cerca de 200 000 postos de carregamento em território europeu, 43 700 na Holanda, aproximadamente 33 000 na Alemanha, quase 30 000 em França e cerca de 1 500 em Portugal