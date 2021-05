Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O que perco se apagar esta conta do Gmail?

Exmos. Srs. Tenho um Samsung Galaxy J6, e a conta do Gmail que tinha desde início, perdi a palavra – passe, fiz várias tentativas para a recuperar, contudo, nunca mais a consegui o que me obrigou a criar um novo Email, o que depois me obrigou a comunicar o meu novo email a todas as pessoas e entidades que tinham o anterior. Acontece que ele continua na lista das minhas contas. Ora se eu o apagar, queria saber o que vou perder. Como tenho uma lista grande de contactos, não os queria perder, nem os emails. Agradecia, se possível dizerem-me se há uma solução segura e fácil de o fazer antes de apagar essa conta de email. Grato desde já pela atenção dispensada, fico a aguardar uma resposta para este email que é o actual. Com os meus melhores cumprimentos Alberto Almeida

Resposta:

Alberto,

A recuperação, de facto, pode ser impossível quando, no momento da criação da conta, não foram também criadas as alternativas de contacto necessárias para essa recuperação.

No que diz respeito a contactos e emails da conta antiga que ainda poderão estar presentes e em utilização no smartphone, pelos menos os contactos, é relativamente simples salvaguardá-los.

Primeiro que tudo, é importante identificar qual é a fonte desses contactos (entre contas de email, memória do smartphone, cartão SIM). Deve então abrir a app Contactos e, nos contactos mostrados (que geralmente são “Todos os contactos”) deve verificar que contactos existem em cada uma das fontes.

Se concluir que precisa de fazer migração de contactos, deve então fazer uma sincronização de contactos, utilizando para isso uma opção muito prática existente na maioria dos smartphones: na app Contactos, vá ao painel lateral > Gerir contactos > Sincronizar contactos.

Nessa opção, poderá escolher as contas nas quais pode sincronizar os contactos existentes, ficando todas as contas com os mesmos contactos.

Uma outra forma de fazer essa sincronização, eventualmente mais trabalhosa, é fazer a exportação de contactos e, posteriormente, importá-los. Pode também verificar a partir do computador, na nova conta, exatamente quais os contactos lá existentes, para que não hajam dúvidas com possíveis misturas de contactos.

Acerca do email, aqui o caso complica-se um pouco, uma vez que essa cópia entre contas só poderá ser feita num cliente de email, como o Microsoft Outlook, o que implica que tenha acesso à conta antiga. O que deve fazer, se possível (e sem saber exatamente qual o cliente de email que utiliza no smartphone) é reencaminhar para a sua nova conta os emails que pretende guardar. É possível que seja um trabalho imenso, mas sem acesso ao email antigo, não estou a identificar outra forma de tratar disso.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para ejetar um disco do router em segurança?

Bom dia amigos e muito obrigado pela vossa informação sobre a ligação de HDD a Router. Tenho no entanto uma dúvida. Como faço para ejectar o HDD em segurança? Obrigado bom fim de semana Luís Talete

Resposta:

Luís,

Resumidamente, isso é algo que depende apenas do router, das opções incluídas no firmware. Para routers simples, como habitualmente são os das operadoras, não será de esperar a existência desse tipo de opções, que podemos considerar como “menos necessárias”.

E digo isto porque, em princípio, quando o HDD está ligado ao router, não está no modo de utilização de memória cache, ou seja, não haverá perda de dados que não seja relacionada com o que está a ser escrito no preciso momento de uma interrupção inesperada.

Ou seja, em princípio, se o router não tem essa opção bem visível junto da identificação de ligação do HDD, então não tem que se preocupar com isso. Considere que é seguro fazer essa remoção.

[Respondido por Hugo Cura]

As cópias de segurança do Windows 10 têm o sistema todo?

Boa noite, Mais uma vez venho recorrer há vossa ajuda… Ora bem desta vez a dúvida seria, a cópia de segurança do Windows o que “inclui” ou seja caso faça uma cópia e depois descarregue a cópia num computador novo vai ficar tudo tal e qual ? Ou seja e-mail do Outlook favoritos do internet explorer imagens documentos configurações de rede ect Obrigado Cumprimentos Pedro Magalhães

Resposta:

Pedro,

Infelizmente a cópia de segurança do Windows não vai ao ponto de replicar o seu sistema, focando-se nas pastas principais e que o sistema operativo tem como sendo essenciais.

Assim, deixa de fora todas as configurações e opções selecionadas no sistema da Microsoft.

Para saber fazer a cópia de segurança dos ficheiros, poderá seguir o nosso artigo que apresentamos abaixo:

Se necessitar, pode fazer a reposição dos ficheiros de forma simples e assim ter tudo à sua disposição.

Quanto às configurações, o ideal é repetir e ajustar o Windows para o novo hardware e para o que pretender, nessa nova máquina.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque se ativa sozinho o Assistente da Google no smartphone?

Boas pplwar’ianos Tenho um Xiaomi Mi A1 com Android 9, e as vezes aleatoriamente, sem dizer “OK Google” ou qualquer outra ação para fazer com que invoque qualquer assistente, ele estranhamente começa a falar e a dizer coisas sem sentido. Alguma dica para verificar alguma configuração? De salientar que eu não utilizo o assistente para nada. E também gostaria de saber como me certificar que está tudo desabilitado. Obrigado e fico a espera! Cumprimentos… Frederico Macias

Resposta:

Frederico,

É realmente estranho que o assistente esteja a ser desencadeado de forma aleatória. Será que não está a “chamá-lo” sem saber que o está a fazer?

Se utiliza a navegação por gestos em vez da barra de navegação clássica regularmente um gesto de junto aos cantos inferiores do ecrã, é possível que esteja a chamar o assistente, já que o gesto para o assistente é uma espécie de diagonal no sentido do centro do ecrã (tipicamente o gesto Home). Experimente e veja se não será essa a origem.

Em todo o caso, entre diversas opções que pode utilizar para o desativar, a mais rápida e eficiente é a desinstalação (ou desativação, no caso de se tratar de uma app do sistema).

Assim, nas suas apps, deve procurar pela app “Assistente” e simplesmente desinstalar. Uma vez que não tem qualquer interesse, é mesmo a melhor opção.

[Respondido por Hugo Cura]

Que Linux usar no meu PC mais antigo?

Boa tarde! Qual a melhor versão de Linux para esta máquina ?: ASUS Eee PC 1000H

RAM 2 GB

32 bit

CPU N270 1.6 Ghz

HD 160 Gb Muito obrigado. Cumprimentos desde Portugal. José António Marin

Resposta:

José,

Existem várias distribuições disponíveis para usar nesse seu portátil com especificações mais fracas.

Estas vão ser capazes de dar uma nova vida a essa máquina, tornando-a melhor de usar e com imensas capacidades.

Avalie as propostas que apresentamos e veja qual é mais apelativa para si. Todas estão preparadas para correr em máquinas com menos recursos:

[Respondido por Pedro Simões]

Porque ainda não tenho a novidade do Windows 10?

Olá Pplware, Reparei que o Windows 10 está a trazer uma novidade para os utilizadores. Falo do que apresentaram no final do mês passado e que traz para a barra de endereço as notícias e o tempo. Barra de tarefas do Windows 10 renovada e agora recebe notícias e tempo A minha questão é que mesmo com todas as atualizações feitas, ainda não tenho esta novidade disponível no meu Windows 10. Já segui as instruções, inversas ao remover desta opção, para ver se conseguia ativar, mas mesmo assim nada feito. Dica: Não querem usar a grande novidade do Windows 10? É simples de remover Assim deixo-vos uma questão simples, saber porque razão ainda não tenho eu esta novidade? Bernardo Palma

Resposta:

Bernardo,

Do que sabemos, essa novidade está já a ser partilhada com todos os utilizadores do Windows 10. A Microsoft lançou a novidade para todos, mas com uma condição.

Vai fazer a sua chegada de forma faseada e controlada, para conseguir determinar se existem problemas e reverter caso surjam situações anormais.

Assim, e do que nos parece, está ainda a aguardar que seja alargada esta distribuição para o seu Windows 10.

A solução que recomendamos é que espere mais alguns dias e certamente terá acesso às notícias e tempo.

Com a próxima grande atualização a caminha, esperada ainda para este mês, vai ter muito mais para descobrir em breve.

[Respondido por Pedro Simões]

