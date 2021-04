Ao longo dos últimos anos a Microsoft tem criado novidades muito interessantes para o Windows 10. Este renova-se a cada atualização, com novas funcionalidades e com melhorias gerais para o próprio sistema operativo e para os utilizadores.

Depois de vários meses de testes, surge agora uma novidade muito relevante. A barra de tarefas do Windows 10 recebe uma novidade, que vai trazer para esta área as notícias e o tempo. Esta torna-se assim ainda mais útil para todos os que usam este sistema.

Esta novidade que a Microsoft agora apresentou quer mudar um pouco o que retiramos da barra de tarefas do Windows 10. Esta é uma área que usamos há muitos anos e que tem evoluído de forma tímida, passando por algumas mudanças, que na verdade nunca vingaram.

Agora, e para a tornar ainda mais útil, a Microsoft resolveu colocar informação direta para o utilizador. Este passa a ter acesso às principais notícias e também a informação sobre a previsão do tempo e até do próprio trânsito.

A cada cartão presente, o utilizador pode aceder carregando na imagem ou no texto que servem de resumo. Isso levará a que seja aberto o Edge, com acesso direto a essa notícia, onde o utilizador poderá ler com muito mais detalhe.

Os temas que são cobertos nesta área são muitos e podem ser totalmente configurados pelo utilizador ao longo do tempo. Esta parametrização é feita também no Edge, na conta associada ao utilizador. Podem indicar temas preferido e também os que não querem que sejam apresentados.

Os planos apresentados pela Microsoft mostram que esta novidade do Windows 10 deverá começar a chegar aos utilizadores na próxima semana, de forma gradual. A empresa pretende fazer um lançamento por fases até ter todos cobertos, sem qualquer problema associado.

Esta é uma novidade muito interessante da Microsoft para o Windows 10. Vai colocar num local de fácil acesso toda a informação das notícias e do tempo, evitando ter de estar a abrir o browser e a procurar estas em vários sites.