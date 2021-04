Chegou o novo Ubuntu 21.04! Impossível não instalar

Abril é o mês do Ubuntu! Tal como prometido pela Canonical, a versão final do Ubuntu 21.04 iria ser lançada a 22 de outubro e a expectativa era muito por parte dos utilizadores que acompanham e usam esta distribuição.

Vamos conhecer as novidades desta nova versão do Ubuntu.

A Canonical lançou hoje o novo Ubuntu 21.04 com integração nativa do Microsoft Active Directory, gráficos Wayland por omissão e um SDK de desenvolvimento da app Flutter. Separadamente, a Canonical e a Microsoft anunciaram a otimização de desempenho e suporte conjunto para o Microsoft SQL Server no Ubuntu.

Native Active Directory integration and certified Microsoft SQL Server on Ubuntu are top priorities for our enterprise customers.” said Mark Shuttleworth, CEO of Canonical. “For developers and innovators, Ubuntu 21.04 delivers Wayland and Flutter for smoother graphics and clean, beautiful, design-led cross-platform development

O Ubuntu, que se estabeleceu como a plataforma de engenharia corporativa, ao nível do desktop e microsserviços, tem vindo a ser adotada nos setores financeiro, automóvel, tecnológico e governamental.

Canonical’s desktop solutions are cost-effective, easy to manage at scale, and simple to integrate with enterprise systems. For our 100,000 police officers, Ubuntu is user-friendly, reliable, and delivers the requisite privacy and security without additional third-party solutions. Ubuntu is our operating system of choice

Esta versão vem com o Linux kernel 5.11 e muitas outras novidades que podem ser vistas aqui.

Microsoft SQL Server para Ubuntu está agora mais otimizado

O sistema de gestão de base de dados (DBMS) e a sua interface de linha de comando (CLI) estão agora disponíveis em imagens otimizadas do Ubuntu no Azure, fornecendo uma plataforma de base de dados altamente disponível e com dez anos de manutenção de segurança.

A Canonical e a Microsoft irão fornecer suporte integrado ao sistema Ubuntu com Microsoft SQL Server implantado no local ou através do Azure Marketplace.

Ubuntu 21.04