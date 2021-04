Apple lança primeiras betas do iOS 14.6, watchOS 7.5, iPadOS 14.6 e tvOS 14.6

O cenário é confuso, oficialmente os dispositivos Apple têm o iOS 14.4.2, os programadores têm já o iOS 14.5 RC e a Apple lançou hoje, também para os programadores, o iOS 14.6 beta 1. Confuso? Bom a Apple deverá na próxima semana lançar publicamente o iOS 14.5 com o lançamento das AirTags, mas a evolução, até ao iOS 15, continua.

Além do iOS, a Apple disponibilizou também a primeira beta do watchOS 7.5, iPadOS 14.6, tvOS 14.6.

Novo iOS 14.6 já tem a primeira versão beta

Depois de uma semana com muitas e boas novidades, a Apple tem mesmo de disponibilizar novas versões dos seus dispositivos. A rede Encontrar que conta agora com as AirTags, entre vários outros dispositivos compatíveis, necessita do novo iOS em versão RC. É referido que o iOS 14.5 chega já na próxima semana.

Numa ação que não é de estranhar, a empresa de Cupertino quer já avançar com eventuais melhorias no iOS 14. A compilação lançada é a 18F5046f e pode ser instalada como é normal, Definições > Atualização de software e há uma novidade aqui.

Esta janela de novas versões tem um menu novo com o iOS 14.6 beta 1:

Também o Apple Watch, iPad, Apple Tv e HomePod recebem novidades

Além do iOS 14.6 beta 1, a Apple também lançou o iPadOS 14.6 beta 1, watchOS 7.5 beta 1 e tvOS 14.6 para a Apple TV e HomePod.

Para já as versões estão a ser instaladas e não se sabe ainda o que há de novo, mas seguramente estas versões já estarão a ensaiar melhoramentos e eventualmente novidades que sairão para levar esta versão até ao iOS 15 que só sairá publicamente em finais de setembro.

