Inteligência Artificial poderá ser a solução para o carregamento de milhões de elétricos

Um dos desafios que ainda se impõe à adoção integral de carros elétricos é a forma de carregamento. Ou seja, para já, é insustentável pensar em estações de carregamento preparadas para carregar toda uma frota de veículos.

Ora, a solução poderá estar num sistema de Inteligência Artificial.

Simulação de carregamento em massa

Num mundo carregado de emissões, em grande parte provocadas pelas deslocações, a opção mais vezes mencionada como sendo a solução mais viável é o carro elétrico. Afinal, já vários países propuseram proibir as vendas de carros com motor a combustão, de forma a homogeneizar o uso dos elétricos.

No entanto, os elétricos precisam de ver as suas baterias carregadas e, paralelamente à sugestão dos elétricos, surge a preocupação face à rede de carregamento. Isto, porque as redes podem não suportar carregamentos em massa, se os elétricos começarem a ser a escolha padrão.

Nesse sentido, a operadora de rede britânica, UK Power, lançou um projeto que pretende demonstrar que é possível ligar centenas de carros elétricos à mesma subestação elétrica, durante as horas de ponta.

Para isso, a empresa realizou simulações. Numa delas testou o sistema num cenário de máxima procura, à noite, com as casas a realizarem picos de consumo, com aquecimento elétrico e cozinha, por exemplo, ao mesmo tempo que carregavam os carros elétricos.

Inteligência Artificial direciona eletricidade

De acordo com os responsáveis pela iniciativa, o sucesso da simulação dependeu de um sistema de Inteligência Artificial que otimizou os recursos disponíveis, na altura de maior procura. Ou seja, foi capaz de distribuir a eletricidade através das infraestruturas.

Conforme preveem, esta poderá vir a ser uma solução para o futuro, uma vez que é melhor e mais barato do que instalar novas subestações.

O software desenvolvido pela empresa, o Active Response, permitiu que a subestação londrina, zona onde foi feita a simulação, fosse capaz de distribuir eletricidade automaticamente. Além disso, acomodou em segurança tecnologias como a energia renovável e outras de baixa emissão.

Mais, o sistema criado pela empresa identificou uma forma de desbloquear até 1 MW de potência adicional, equivalente a 142 carregadores de 7 kW, deixando abertura para mais, se necessário.

No total, a simulação garantiu que, além do consumo das casas, a mesma subestação conseguiu satisfazer a procura de, pelo menos, 568 carregadores de carros elétricos durante as horas do pico de consumo naquela zona.

Para a UK Power, este seria um software interessante e necessário, uma vez que só Londres espera vender cerca de 4,5 milhões de carros elétricos, numa espaço de 9 anos.

