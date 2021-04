Espanha aprova lei que pressupõe o fim dos carros térmicos e híbridos

Está a tornar-se recorrente saber que os países ou as marcas estão, aos poucos, mas com horizontes ambiciosos, a deixar os carros térmicos. Desta vez, Espanha aprovou a Lei sobre as Alterações Climáticas que implica, por exemplo, o fim dos carros a gasóleo, gasolina e até mesmo os híbridos.

Agora, é esperar que a lei passe pelo Senado para que Espanha seja neutra em carbono até 2050.

Espanha estabelece 2050 como horizonte neutro

Com 22 votos a favor, 10 abstenções e 5 contra, a Comissão de Transição Ecológica aprovou o projeto de Lei sobre as Alterações Climáticas. O Congresso dos Deputados deu luz verde àquela que é a primeira lei do género no país e que pretende fazer com que Espanha seja neutra em carbono até 2050.

De forma a atingir o objetivo, a mobilidade em Espanha sofrerá uma transformação sem precedentes. Ainda assim, o horizonte é mais longo do que aquele estabelecido por outros países.

O primeiro passo deste longo caminho será acabar com a venda de carros com motores de combustão interna, movidos a gasóleo ou a gasolina. De acordo com o projeto de lei aprovado esta semana, isto será conseguido em 2040. A partir daí, a venda desse tipo de veículos será proibida.

Tendo em conta que existem já várias marcas e empresas a traçar objetivos semelhantes a um prazo mais curto, é possível que sejam poucos os carros térmicos a chegar a Espanha até ao prazo estabelecido.

Se pelo menos estes pontos forem alcançados, Espanha livrar-se-á em grande medida da dependência energética que pesa na economia e na tomada de decisões estratégicas.

Não só de carros elétricos é pautada a mobilidade neutra em carbono

O plano temporário estabelecido pela Lei sobre as Alterações Climáticas foi criticado pela falta de ambição em alcançar os objetivos num período de tempo mais curto. Afinal, o primeiro objetivo da futura lei marca o ano de 2030 e pressupõe uma redução em 23% das emissões, comparativamente ao ano de 1990, ainda que haja quem considere que deviam ser reduzidas em 30%.

Mais, a partir de 2040, em 19 anos, será proibida a venda de carros a gasolina, gasóleo e mesmo os híbridos. Ou seja, todos os carros terão de se mover de forma a emitirem um total de zero gramas de dióxido de carbono.

Para que isto seja possível, a lei prevê que os postos de combustível estejam equipados com pontos de carga obrigatórios. Além disso, obriga a que a rede de abastecimento seja 100% renovável e “compatível com a conservação do património natural e o planeamento territorial adequado”.

A mobilidade neutra não implica apenas carros elétricos e, por isso, os centros urbanos terão de garantir forma para a utilização de bicicletas, trotinetes e outros meios de transporte, além de espaços para peões.

