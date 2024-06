Tesla está a acumular stock de carros elétricos não vendidos em parques de estacionamento?

A procura por carros elétricos caiu, recentemente, ainda que se mantenha em níveis que motivam a indústria a produzir mais alternativas. Estará a Tesla, um dos players mais relevantes deste setor, por isso, a acumular o stock de veículos em parques de estacionamento?

No último trimestre, a Tesla produziu 433.371 unidades dos seus veículos elétricos. Dessas, entregou 386.810. Contas feitas, falamos de 47.000 carros elétricos a mais. Este excedente dever-se-á a uma série de fatores, nomeadamente, o abrandamento das vendas de veículos elétricos, a crescente concorrência e a liderança caótica da empresa.

O principal fator disso foi um aumento no stock devido a uma incompatibilidade entre as produções. Esperamos que o stock acumulado seja revertido no segundo trimestre e o free cash flow volte a ser positivo.