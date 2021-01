Os carros elétricos são cada vez mais uma aposta que se prova estar a ser acertada. Com reduções grandes no campo da poluição, estes tornam-se a escolha de cada vez mais condutores, ao redor do planeta.

Com os mercados a adaptarem-se, é normal ver as vendas de carros elétricos a crescerem e a cimentarem uma base muito interessante. O mais recente exemplo de sucesso veio da Noruega, onde em 2020 mais de metade dos carros vendidos já eram 100% elétricos.

Noruega é um excelente exemplo

Com uma filosofia focada na mudança de paradigmas, em especial no que toca aos combustíveis fósseis, a Noruega tem alterado de forma firme o panorama no seu país. Cada vez mais os carros elétricos são igualmente uma alternativa.

A provar esta mudança está uma informação agora divulgada pela Road Federation, ficou visível que durante 2020 54% dos carros vendidos no país foram 100% elétricos. Esta é uma marca histórica e que mostra que estes carros estão a dominar este mercado.

Mais de metade das vendas foram carros elétricos

Se a esse valor forem somados o número de híbridos, então a fasquia sobe ainda mais, para mais de 80%. Os carros a gasolina e a gasóleo estão com valores cada vez mais baixos, atingindo valores que não chegam aos 10%. Temos no primeiro caso 8% e no segundo 9%.

Seguindo o que é a tendência nos restantes mercados, as escolhas dos condutores na Noruega estão bem identificadas. As vendas focaram-se no Audi e-tron, no Volkswagen Golf, no Hyundai Kauai, no Nissan Leaf e no Model 3 da Tesla.

Um mercado cada vez mais adaptado a estes carros

Na verdade, esta não é a primeira vez que este número é atingido. Já em março de 2019 esse valor tinha sido atingido, mas resumiu-se a apenas um mês. Agora, e no acumulado dos 12 meses de 2020, esse valor fixou-se nos 54%.

A ajudar a este movimento estão certamente as infraestruturas e os impostos aplicados aos carros de motores de combustão. Estes ajudam a equilibrar o preço e coloca os modelos em pé de igualdade. Com estes números, tudo aponta para que a Noruega consiga atingir a sua meta de ter 100% de vendas de carros elétricos já em 2025.