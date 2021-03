Volkswagen anuncia que vai interromper o desenvolvimento de motores térmicos

Se há uns dias a Audi anunciou que vai parar de desenvolver motores a diesel, desta vez, um anúncio semelhante chega da Volkswagen. A empresa alemã irá interromper o desenvolvimento de novos motores térmicos para se dedicar inteiramente aos motores elétricos.

Na base da decisão estão, como aconteceu com a Audi, as novas medidas impostas pela norma Euro 7.

Volkswagen: Mudanças a acontecer na indústria da mobilidade

O mundo está cada vez mais perto daquela que poderá ser a década de viragem. Assim como temos vindo a conhecer, têm sido estabelecidas várias medidas e metas para 2030. Portanto, esta representa uma altura de mudança na indústria, na mobilidade e na cultura das emissões.

Ora, se é o futuro, aqueles que respondem às necessidades do mercado terão de se adaptar e começar a posicionar-se de forma diferente. Aliás, já começamos a perceber algumas transformações. Por exemplo, há uns dias, a Audi anunciou que deixará de desenvolver motores a diesel.

Embora só entre em vigor em 2026, podemos entender que a Euro 7 já está a mobilizar decisões.

Longo (mas inevitável) caminho até uma eletrificação globalizada

Depois de as equipas da Volkswagen terem abandonado os motores de combustão e optado pelos elétricos, a empresa anuncia agora que vai fazer uma pausa na produção de motores térmicos.

De momento, não espero que uma nova família de motores de combustão seja lançada.

Disse Ralf Brandstaetter, CEO da Volkswagen.

Esta declaração da empresa alemã vem, então, juntar-se às já feitas pela Audi, duas marcas globalmente importantes que estão a desbravar terreno para aquilo que será o futuro.

No entanto, estas decisões não significam que os motores a combustão deixam de existir a partir de amanhã. Além de a transição representar um processo demorado (que inevitavelmente vai acontecer), as empresas vão tentar arranjar opções que sejam compatíveis com as novas diretrizes, prolongando a vida útil dos motores atuais. Ou seja, não significa que as marcas eletrifiquem a sua frota de um dia para o outro.

Leia também: