Audi confirmou que vai parar de desenvolver motores a diesel

A empresa alemã Audi tem apostado fortemente nos elétricos e tem tido sucesso. Desde o e-tron GT de alto desempenho, até ao Landjet com um design revolucionário. Agora, a marca parece querer direcionar a sua ação para este segmento.

Isto, porque confirmou que irá abandonar o desenvolvimento de novos motores a diesel, de forma a dedicar-se exclusivamente aos elétricos.

Euro 7 leva Audi a deixar os motores a combustão

Durante uma entrevista com o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, o CEO da Audi, Markus Duesmann, declarou que irão abandonar o desenvolvimento de motores de combustão interna. Ou seja, a marca alemã vai deixar de produzir motores a gasóleo e gasolina.

Dessa forma, poderá direcionar os seus esforços e acelerar os planos que já possui no segmento dos elétricos.

De acordo com o CEO da Audi, a razão deste termo residirá na nova norma europeia face às emissões, a Euro 7. A partir de 2026, as empresas automóveis enfrentarão duros desafios, na medida em que se estima uma redução de 40% no limite atual de 95 gramas de CO2 por quilómetro, prevendo-se 40 gramas.

Para Markus Duesmann, a norma Euro 7 é “tecnicamente um grande desafio com, ao mesmo tempo, poucos benefícios para o ambiente.”

Eletrificação requer rede de recarga mais poderosa

Apesar do anúncio sobre o fim do desenvolvimento de motores a diesel, a Audi não deu uma data para a produção do seu último motor. Afinal, isto irá depender de fatores como a expansão das redes de recarga dos elétricos.

Em alguns países, essa expansão está efetivamente atrasada e, portanto, nesses mercados, as vendas de carros com motor de combustão terão de se manter por mais algum tempo.

Leia também: