Carros elétricos são menos poluentes que os a combustão

Será um veículo elétrico menos poluente que um veículo movido a combustíveis fósseis? A resposta parece ser clara, no entanto, há vários argumentos que podem gerar sempre um debate sem consenso.

Recentemente um novo estudo avaliou de forma “profunda” e concluiu que os carros elétricos são centenas de vezes menos poluentes que os a combustíveis fósseis. Conheça as principais conclusões.

Veículos elétricos consomem muito menos matéria-prima…

Os resultados não são surpreendentes, até porque as respostas parecem óbvias. No entanto, como referido, existem sempre diferentes argumentos que podem levar a debates. Uma das estratégias da indústria do petróleo de atacar o mercado dos carros elétricos era dizer que eles são tão poluentes quanto os veículos movidos a gás porque eram movidos por uma rede elétrica que queima carvão e gás natural.

Tal conclusão já foi contrariada por mais do que um disso. Além disso, com o crescimento do segmento dos veículos elétricos cresce também a utilização de fontes de energia alternativas. Agora a indústria do petróleo está a usar outro argumento para desacreditar os veículos elétricos: minerar recursos para construir baterias é tão mau para o meio ambiente como a circulação dos veículos a combustão.

Um estudo da Transporte e Meio Ambiente (T&E), uma ONG que analisa o impacto do transporte no meio ambiente, revelou que apenas cerca de 30 quilos de metais seriam “perdidos” após a reciclagem de uma bateria de um carro elétrico. Em comparação, um carro movido a gás queimará, em média, cerca de 300 a 400 vezes esse peso em gás durante a sua vida útil.

Como conclusões principais, este estudo revela que: