Assim a Tesla não tem hipóteses: BYD desce o preço do Seal para 25 mil euros

O BYD Seal é um elétrico de quatro portas para o segmento das berlinas executivas médias. Um concorrente direto ao Tesla Model 3. Este carro chinês traz um design moderno com linhas muito aerodinâmicas. A sua autonomia máxima vai até aos 570 km no Seal de tração traseira e 520 km no de tração integral. O preço agora começa nos 25 mil euros.

A empresa chinesa está a expandir-se para a Europa não só com os seus veículos, mas procura também espaços para implantar unidades de produção. Uma mensagem clara de expansão e um alerta para todo o mercado automóvel europeu. Além da tecnologia que emprega nos seus veículos, falamos, por exemplo, na bateria Blade de fosfato de ferro-lítio (LFP), concebida e produzida pela própria BYD, a gigante chinesa está literalmente a "derreter" preços.

O BYD Seal, o rival asiático do Tesla Model 3, que está a caminho de Portugal, viu a sua linha melhorada com o lançamento do Seal Champion Edition. A empresa acrescentou assim um modelo de luxo com uma autonomia de 700 km e baixou os preços de todos os modelos em cerca de 10%.

Em comparação com a versão normal, o Seal Champion Edition acrescenta bancos em pele, um volante em pele, vidro traseiro privado pneus silenciosos iTAC Marlboro e jantes de 19 polegadas de cinco raios com duplo braço. Na versão de tração às quatro rodas, o elétrico vem equipado de série com um interior em camurça, anteriormente esta oferta era um extra.

Esta versão mais cara, conforme é referido, traz ainda outros atributos, como uma série com funções inteligentes, chaves NFC de série e suporte para CarPlay da Apple e Android Auto da Google.

A BYD Seal vendeu mais de 10.000 veículos por mês no final de 2022. No entanto, a marca sentiu em certa medida as reduções de preço do Tesla Model 3 e Model Y em janeiro. Nos últimos meses, as vendas mensais ficaram entre 6.000 e 7.000. A BYD espera aumentar as vendas e enfrentar a guerra de preços com esta alteração do preço.