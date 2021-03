iOS 14.5 beta 5 já disponível para programadores e traz novidades

A Apple acaba de lançar o iOS 14.5 beta 5. Este é mais um passo rumo à versão final que estará para breve. Hoje há mais umas novidades que acrescentam usabilidade ao sistema operativo para o iPhone. Além desta versão para o smartphone, a empresa de Cupertino lançou também versões beta para o iPadOS, watchOS, tvOS e macOS.

Para terem acesso à nova versão, se estão habilitados, vão às Definições > Atualização de software e instalem a nova versão.

iOS o que há de novo?

Passou uma semana depois da beta 4. A cada versão, a empresa de Cupertino cimenta mais os novos recursos. A capacidade de desbloquear o iPhone com o Apple Watch, se o utilizador estiver com a máscara, é uma das principais novidades.

Na versão passada, além do que foi mostrado, ainda se descobriram outras novidades. Por exemplo, na última versão, quando o iPhone está com a opção “Modo de baixo consumo” na colocação a carregar no MagSafe, a animação é agora diferente.

Novos recursos no iOS 14.5

Novo separador “Objetos” na app Encontrar para localizar AirTags e outros acessórios de terceiros

O código do iOS 14.5 sugere suporte para Apple Card Family Sharing, mas não está claro se o recurso estará na versão final

Ecrã de inicialização horizontal no iPad

Atualizações para a app de música, incluindo gestos de deslizar, um recurso de partilha de letras e muito mais

Suporte AirPlay 2 para Fitness + treinos

Recursos semelhantes ao Waze no Apple Maps

Suporte ao comando PS5 / Xbox Series X

Mais sistemas atualizados hoje;

tvOS 14.5 beta 5 – 18L5193a

watchOS 7.4 beta 5 – 18T5190a

HomePod 14.5 beta 5 – 18L5193a

iPadOS 14.5 beta 5 – 18E5186a

macOS Big Sur 11.3 beta 5 – 20E5217a

Com o desenrolar da utilização da nova versão, algumas novidades que forem encontradas serão podes acrescentadas. Se derem conta de algo novo, partilhem nos comentários.