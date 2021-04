Europa será responsável por 31% da produção mundial de baterias

A vontade de eletrificar o setor automóvel cresce substancialmente a cada ano. Além do desafio das novas tecnologias, existe claramente uma obrigação de diminuir as emissões poluentes. Como resultado, a indústria já se mobilizou na direção de haver mais oferta de produção de baterias.

Embora o setor dos elétricos seja dominado pela China, a Europa poderá vir a ser responsável por 31% da produção global de baterias, até 2030.

A supremacia asiática no segmento

No ano passado, a Europa ultrapassou a China, tornando-se no maior mercado de veículos plug-in do mundo. Embora o mercado asiático tenha sido líder durante muitos anos, as novas medidas de regulamentação da poluição impulsionaram as vendas dos eletrificados na Europa.

No entanto, apesar dos esforços da Europa, os fabricantes asiáticos continuam à frente quando o assunto é a produção de baterias. À frente da Renault e da Volkswagen continuam empresas como a LG, Panasonic e CATL.

Ainda assim, de acordo com um estudo, a Europa estabelecer-se-á como o epicentro da transição para a mobilidade elétrica durante esta década.

Europa vai crescer na produção global de baterias

Um estudo da BloombergNEF revela que a realidade que conhecemos quanto à produção de baterias na Europa vai mudar a curto prazo, passando de 7% da produção mundial para 31%, até 2030.

Para que este crescimento seja possível, surgem nomes de empresas como a ACC, em França, Britishvolt, no Reino Unido, e Northvolt, na Suécia.

Estamos a criar uma nova indústria na Europa, estamos a criar um ecossistema totalmente novo. Os investimentos estão realmente a entrar.

Disse Marcos Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia, que estima que os investimentos feitos na Europa em 2019 foram três vezes superiores aos feitos na China no mesmo período.

De forma a atingir estes objetivos, é importante que as fabricantes colaborem. Em destaque está o plano do Grupo Volkswagen que, até 2030, planeia ter um total de seis fábricas com 40 GWh de capacidade, em funcionamento na Europa. Aliás, uma delas será gerida em conjunto com a Northvolt.

