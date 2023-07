África do Sul também aprova a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

Há assuntos dentro do mundo tecnológico que parecem não ter um fim à vista... e esse é o caso da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, algo que já se arrasta há demasiado tempo. A empresa de Redmond conta com alguns apoios e, recentemente, a África do Sul também já mostrou a sua posição e aprova este negócio polémico.

África do Sul aprova a compra da Activision Blizzard

Depois de algumas entidades e países como a China terem aprovado a turbulenta compra da Activision Blizzard pela Microsoft, agora foi a vez da África do Sul mostrar o seu apoio e também se posicionar a favor deste negócio. Em concreto, o Tribunal de Concorrência sul-africano aprovou incondicionalmente a compra da criadora de jogos pela dona da Xbox.

Esta compra é um dos assuntos que se arrasta há mais tempo, tendo iniciado em janeiro de 2022 e ainda está por concluir. Tal aconteceu porque várias entidades reguladoras, nomeadamente dos Estados Unidos, Reino Unido e da União Europeia, levarem a cabo as devidas investigações para apurarem a legalidade da aquisição no âmbito da concorrência. No centro deste movimento estão as preocupações de rivais como a Sony de que jogos como Call of Duty se tornem exclusivos para a consola Xbox da Microsoft.

Mas, em breve, esta polémica poderá terminar, pois o acordo para a compra da criadora de jogos já se encontra na sua fase final. E, para acelerar esse processo, todo o apoio é muito bem-vindo pela Microsoft, sendo que o suporte dado agora pelo país do continente africano é fundamental.

Após esta decisão, a Àfrica do Sul terá agora de apresentar os argumentos para sustentar a sua aprovação ao negócio, os quais ainda não são conhecidos. No entanto, sabe-se que o país esteve sempre do lado da Microsoft desde o início deste processo de aquisição da Activision Blizzard.

Resta agora que as restantes entidades reguladoras de outros países revelem também a sua posição, algo que deverá acontecer ao longo dos próximos dias/semanas.