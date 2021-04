Com todas as novidades que traz ao Windows 10, a Microsoft procura dar aos utilizadores ainda mais funcionalidades. São pequenos complementos que surgem e que trazem mais informação aos utilizadores para o seu dia a dia.

Há poucos dias, a Microsoft resolveu reforçar a barra de tarefas e dar-lhe mais informação. Surgem assim as notícias e o tempo, que podem ser acedidos por todos e que têm informação útil. Hoje explicamos como podem desligar esta novidade.

Após alguns meses de testes, a Microsoft resolveu lançar esta novidade sem esperar pela próxima atualização. Foi de forma discreta que resolveu trazer esta nova informação, arrumando-a num lugar acessível e bem visível.

Os dados ali presentes são relativamente úteis e evitam que os utilizadores tenham de os procurar. Rapidamente têm acesso a uma seleção de notícias sobre os temas escolhidos e também dados sobre o tempo e até o trânsito.

Ao escolher qualquer uma destas notícias ou outra informação, o utilizador acede-lhes diretamente. Para isso a Microsoft chama o seu browser, dando assim ao Edge uma possibilidade de ser usado de forma mais alargada.

Por ocupar uma zona nobre do Windows 10, nem todos os utilizadores ficaram satisfeitos com a sua chegada. Muitos utilizadores querem remover a opção e assim ganhar uma área onde preferem ter os ícones das suas apps em utilização.

A forma de remover esta novidade é muitos simples, como quase todas as opções do Windows 10. A Microsoft colocou um interruptor para tornar ativo ou inativo este recurso. Basta saber onde procurar.

Comecem então por carregar com o botão direito do rato em qualquer local da barra de tarefas do Windows 10. Isso fará surgir o menu de contexto desta área, onde devem agora entrar na opção News and interests.

Aqui dentro têm acesso a várias opções. Podem escolher mostrar ícone e texto, apenas o ícone ou desligar. Devem escolher esta última opção para o remover. Se preferirem manter escolham uma das anteriores e ajustem também a opção seguinte, Open on hover.

Com esta pequena mudança podem ter de volta o espaço que foi ocupado pela Microsoft na barra de tarefas. O Windows 10 fica assim mais limpo, mas sem acesso a estes dados que podem ser importantes para o utilizador.