Snapdragon 888 Pro já estará em testes, mas será exclusivo para a China

No início de dezembro de 2020, a Qualcomm lançou o seu processador topo de gama para dispositivos móveis. O Snapdragon 888 chegou então em força aos smartphones Android, estando já presente nos mais recentes e poderosos telefones do mercado.

Mas as informações recentes dão conta que o SoC Snapdragon 888 Pro já estará em testes. Contudo, este chip deverá destinar-se em exclusivo para os equipamentos da China.

O Snapdragon 888 é atualmente o processador topo de gama da Qualcomm. Alguns dos mais poderosos smartphones do mercado já vêm equipados com este SoC. É o caso do Mi 11 da Xiaomi, o ROG Phone 5 da ASUS, o Find X3 Pro 5G da OPPO e o Legion Phone Duel 2 da Lenovo.

Mas a fabricante dos EUA tem mais planos para esta linha de processadores.

Qualcomm Snapdragon 888 Pro já estará em testes

Tal como se estimava, a Qualcomm estará a preparar uma variante Plus ou Pro do seu SoC Snapdragon 888. De acordo com uma recente publicação na rede social Weibo, a marca já estará a mesmo na fase de testes deste novo processador.

Em princípio, o Snapdragon 888 Pro contará com a mesma configuração do modelo base. No entanto oferecerá ao utilizador uma velocidade de clock mais rápida.

Como seria de esperar, este novo processador vai equipar os próximos modelos topo de gama, e deverá chegar no terceiro trimestre de 2021.

Novo chip poderá ser exclusivo para a China

Alguns rumores indicam ainda que o Snapdradon 888 Pro destina-se apenas aos fabricantes de smartphones chineses, sendo exclusivo para o país asiático.

O Snapdragon 888 apresenta alguns problemas de sobreaquecimento, mas não há informações de que a Qualcomm altere algo na nova variante para colmatar esta situação. Para além disso, não é descartada a hipótese de a marca escolher a taiwanesa TSMC para a fundição destes chips, onde o processo de 5nm é mais avançado e capaz de reduzir a emissão de calor.

A mesma fonte revela que os novos produtos da série Snapdragon 700 podem afinal não chegar este ano. Desta forma, o modelo 780G será o mais atual desta linha por mais algum tempo.