OPPO Find X3 Pro 5G – A fotografia com mil milhões de cores

A OPPO apresentou há cerca de um mês o OPPO Find X3 Pro 5G, o smartphone com mil milhões de cores. Este é o slogan que temos visto associado ao novo modelo e que se refere ao espectro de 1,07 mil milhões de cores associado ao ecrã e à câmara.

É sobre a câmara que hoje vamos falar em pormenor, não esquecendo que, além das câmaras de 50 MP, grande angular e ultra grande angular, ainda existe uma lente intrigante que promete fotos microscópias. Venha conhecer todos os pormenores.

OPPO Find X3 Pro 5G afirma-se no segmento de topo

O OPPO Find X3 Pro 5G é uma das mais recentes propostas dedicadas ao segmento de topo. Equipado com um processador Snapdragon 888 e com 12 GB de RAM, o desempenho de excelência é garantido. Além disso, assume-se como revolucionário não só no ecrã como nas câmaras, apresentando um espectro de 1,07 mil milhões de cores.

O seu design acaba por também o distinguir graças ao assumir de linhas curvas harmoniosas, por ser um smartphone leve e fino, algo que há muito não se encontrava associado ao topo de gama.

Mas mais, vem equipado com tecnologia de bateria de duas células, com carregamento rápido associado a uma potência máxima de 65W. O mais relevante aqui, é que o carregador poderoso associado a esta tecnologia vem disponível dentro da caixa.

Adicionalmente, contamos com sensor de impressões digitais no ecrã, reconhecimento facial, é dual-SIM 5G, tem Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, reprodução de som em stereo, NFC e vem, claro, equipado com Android 11 melhorado pela interface de utilizador ColorOS 11.2.

As câmaras do OPPO Find X3 Pro 5G

No artigo de hoje faremos uma análise mais profunda às câmaras, às suas funcionalidades e analisaremos alguns resultados. Comecemos então pelas suas especificações técnicas.

O OPPO Find X3 Pro 5G vem equipado com quatro câmaras na traseira e uma na frente a perfurar o ecrã no canto superior esquerdo. O módulo traseiro encontra-se também ele no canto superior esquerdo tendo uma ligeira saliência face ao resto da estrutura, mas mantendo a harmonia das linhas curvas referida anteriormente.

Tem então o flash LED de dois tons, a câmara micro, a teleobjetiva, a ultra grande angular, um microfone e a angular.

Câmaras traseiras: 50 MP com abertura f/1.8 – grande angular de 26 mm (PDAF, Autofoco, OIS)



50 MP com abertura f/2.2 – ultra grande angular de 16mm



13 MP com abertura f/2.4 – telefoto de 52 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 2x e zoom digital até 20x)



3 MP com abertura f/3.0 – micro



Vídeo: 4K (60fps/30fps), 1080P (60fps/30fps) e 720P (60fps/30fps), HDR10+, EIS, gravação em dual-vídeo

4K (60fps/30fps), 1080P (60fps/30fps) e 720P (60fps/30fps), HDR10+, EIS, gravação em dual-vídeo Câmara frontal: 32 MP com abertura f/2.4 – grande angular 26mm (Dual Pixel PDAF)



Vídeo: 1080p@30fps e 720p@30fps

Modos de captura

A aplicação Câmara nativa tem disponíveis os seguintes modos de captura:

Foto – Inclui HDR, opção para ligar ou desligar o flash LED, AI com reconhecimento de cena e ajuste da lente, embelezamento e vários filtros de imagem. É possível ainda alternar entre as câmaras e ajustar o zoom.

– Inclui HDR, opção para ligar ou desligar o flash LED, AI com reconhecimento de cena e ajuste da lente, embelezamento e vários filtros de imagem. É possível ainda alternar entre as câmaras e ajustar o zoom. Vídeo – Inclui a opção de flash, opção para escolher entre estabilização ultra e ultra pro, AI, ajuste do efeito desfocado e filtros de imagem. Permite também escolher a câmara para gravação e fazer zoom.

– Inclui a opção de flash, opção para escolher entre estabilização ultra e ultra pro, AI, ajuste do efeito desfocado e filtros de imagem. Permite também escolher a câmara para gravação e fazer zoom. Noite – Tem um modo Tripé que garante um tempo de exposição máxima de 45 segundos, mas é necessário manter o smartphone estável para bons resultados. Permite escolher o tamanho da imagem e o tempo de captura automática.

– Tem um modo Tripé que garante um tempo de exposição máxima de 45 segundos, mas é necessário manter o smartphone estável para bons resultados. Permite escolher o tamanho da imagem e o tempo de captura automática. Retrato – No modo retrato é possível escolher entre zoom 1x ou 2x. Tem opção para ajustar o nível de desfoque, inclui filtros e temporizador.

– No modo retrato é possível escolher entre zoom 1x ou 2x. Tem opção para ajustar o nível de desfoque, inclui filtros e temporizador. Vídeo de Vista Dupla – Aqui o utilizador grava simultaneamente com a câmara frontal e traseira, podendo escolher a posição da câmara frontal. Pode ajustar o flash e o zoom na câmara traseira.

– Aqui o utilizador grava simultaneamente com a câmara frontal e traseira, podendo escolher a posição da câmara frontal. Pode ajustar o flash e o zoom na câmara traseira. Câmara lenta – Em câmara lenta é possível definir se pretende a gravação a 1080P (240fps) e 720P (480fps)

Time Lapse – É possível escolher a velocidade de captura, sendo que o próprio smartphone deixa sugestões. Por exemplo, a 480x é ideal para gravar nuvens em movimento, a 60x é ideal para águas correntes.

– É possível escolher a velocidade de captura, sendo que o próprio smartphone deixa sugestões. Por exemplo, a 480x é ideal para gravar nuvens em movimento, a 60x é ideal para águas correntes. Filme – Trata-se de um modo de captura de vídeo com acesso a ajustes avançados, para os mais criativos ou mais conhecedores.

– Trata-se de um modo de captura de vídeo com acesso a ajustes avançados, para os mais criativos ou mais conhecedores. Perito – É um modo com definições avançadas, mas dedicado à fotografia. De notar que é através deste modo que é possível fotografar em formato RAW.

– É um modo com definições avançadas, mas dedicado à fotografia. De notar que é através deste modo que é possível fotografar em formato RAW. Panorama – Permite tirar fotos a 360º, mas com o smartphone na vertical.

– Permite tirar fotos a 360º, mas com o smartphone na vertical. Digitalizador de texto – funciona como um scanner, identificando o documento a digitalizar, recorta a área a ainda ajusta o brilho e o contraste de forma automática.

– funciona como um scanner, identificando o documento a digitalizar, recorta a área a ainda ajusta o brilho e o contraste de forma automática. Microscópio – Mais do que captar fotos macro, esta câmara permite ir mais longe, como um verdadeiro microscópio. Tem disponíveis ainda alguns efeitos extra

– Mais do que captar fotos macro, esta câmara permite ir mais longe, como um verdadeiro microscópio. Tem disponíveis ainda alguns efeitos extra Autocolante – O utilizador terá à sua disposição inúmeros autocolantes e avatares para fazer imagens e vídeos divertidos.

Para testar os vários modos de captura, efetuámos diversos testes em ambientes diferentes. Eis alguns resultados e conclusões.

Os Pormenores

Nesta análise comecemos pelas fotos captadas em pormenor. O OPPO Find X3 Pro 5G oferece uma câmara ultra grande angular com abertura f/2.2. Habitualmente, pensamos nesta lente para fotografar paisagens, edifícios ou para alongar uma cena. Por exemplo, é ideal para criar o efeito de pernas longas numa pessoa baixa.

Mas neste caso, a OPPO utiliza-a, não só para esse fim, mas para captar fotos com maior pormenor. A distância focal é menor que a da grande angular e isso faz com que possam ser tiradas fotos mais próximas dos elementos.

Ao contrário de outros smartphones que têm uma câmara macro dedicada a este tipo de cenas, normalmente com uma resolução mais baixa, neste caso, com a câmara de 50 MP mantemos a resolução e conseguimos mais qualidade, mesmo quando há menos luz.

Ao microscópio

Uma das particularidades deste smartphone prende-se com o facto de trazer um microscópio. Nada mais é do que uma câmara microscópica, com 3 MP com abertura f/3.0. Esta câmara tem um LED circular que ajuda a iluminar aquilo que vai ser visto ao microscópio.

Além da curiosidade de desperta para o utilizador comum analisar o mundo que o rodeia, ainda permite criar algumas imagens únicas.

Um olhar pelo mundo com o OPPO Find X3 Pro 5G

As fotografias aos vários elementos que nos rodeiam seja em plena luz do dia, ao fim da tarde ou numa noite iluminada, são conseguidas com grande qualidade com esta câmara. Além da grande angular, existem os exemplos captados pela ultra grande angular e ainda pela telefoto, quando se trata de dar zoom às cenas.

Nos exemplos seguintes, vamos poder ver fotos com bons detalhes em ambientes bem iluminados, cores vivas e um bom modo noturno a trabalhar. No entanto, há que apontar que nas fotos à noite, há uma perda de detalhe nalguns pormenores.

Por outro lado, a utilização do modo noturno melhora de forma substancial os resultados das fotografias captadas.

Grande Angular de 50 MP

Modo Noturno

Tal como já referido, o modo noturo do OPPO Find X3 Pro 5G trás às fotos no escuro uma maior qualidade. Apesar de existir o modo Tripé associado, o tempo de captura não é exagerado, pelo que, na maioria dos cenários dá perfeitamente para fotografar

Ultra grande angular de 50 MP

Zoom 2x, 5x e 20x

As fotos captadas com Zoom 2x revelam grande qualidade, uma vez que estamos a falar de zoom ótico. No entanto, daí em diante, apesar de poder ser útil nalguns cenários, a qualidade de imagem captada vai perdendo alguma qualidade. Algo absolutamente normal e dentro daquilo que todas as outras oferecem.

Retratos com o OPPO Find X3 Pro 5G

Para avaliar o modo Retrato tirámos uma fotografia em modo normal, sem AI, e então em modo Retrato, com efeito desfocado. Em ambos, o efeito de embelezamento estava desativado. As fotografias em ambiente com luz natural, têm uma excelente definição. As cores são um pouco saturadas, mas isso é transversal a qualquer exemplo.

O que importa avaliar é a definição dos contornos e isso é conseguido com grade qualidade e naturalidade, ainda que alguns cabelos tenham ficado desfocados sem necessidade.

Nas fotografias à noite, os resultados também são satisfatórios nos dois modos.

As selfies

Já nas selfies, podemos concluir que a câmara de 32 MP tem um excelente desempenho em ambientes bem iluminados. No escuro existe algum grão, também normal nestas circunstâncias.

Poderá aceder aos exemplos de fotos originais captadas pelo OPPO Find X3 Pro 5G.

Fotos originais

Vídeo

Além da parte da fotografia, ainda fizemos alguns testes de vídeo. Nomeadamente, Slow Motion (1080p), vídeo normal em ambiente iluminado com captura de cenas em movimento e variação de luminosidade, e ainda vídeo de Vista Dupla.

Veredicto

O OPPO Find X3 Pro 5G além de estar a revelar-se um excelente smartphone em termos de desempenho e produtividade, com uma bateria que dura o dia inteiro e ainda carregar na totalidade enquanto tomamos banho e nos preparamos para sair de casa, é uma aposta ganha no campo da fotografia.

Pelos exemplos partilhados é possível coloca-lo facilmente ao lado dos smartphones com nomes mais sonantes no mercado. Para quem gosta de fotografia onde a cor é exaltada e onde as fotografias à noite ganham mais vida com o modo noturno, então esta é uma escolha acertada.

As fotos em pormenor e o próprio microscópio fazem deste modelo único no segmento, com resultados surpreendentes.