Apple Car: LG e Magna deverão assinar contrato com a Apple para produção do seu carro

A produção de um Apple Car nunca foi anunciado de forma oficial pela empresa de Cupertino. No entanto, há inúmeros indícios que dão como certa a presença da empresa já nesta área. Há poucos meses falou-se numa possível união com empresas como a Hyundai e a Kia, mas essas parcerias nunca foram em frente. Já a LG e a Magna, no final do ano passado, anunciaram uma joint venture para fabricar componentes dedicados aos veículos elétricos.

Desta forma, poderemos, muito em breve, ver a Apple a assinar contrato com a LG e a Magna para avançar com a produção do seu carro elétrico e inteligente.

A aposta da LG no segmento dos veículos elétricos

A LG juntou-se à Magna no final do ano, com o objetivo de criarem e-motores, inversores e carregadores de bordo e até sistemas de e-drive relacionados. O objetivo é claro e visa apoiar a crescente mudança global em direção à eletrificação de veículos.

Recorde-se ainda que, há poucos dias, a LG anunciou a sua saída do segmento do smartphone para dedicar esforços em áreas de crescimento como é o caso de componentes para veículos elétricos, casas inteligentes, robótica e inteligência artificial, além de soluções business-to-business, plataformas e serviços.

Parceria com a Apple estará para breve

No processo da Apple encontrar parceiros para o desenvolvimento de um carro elétrico e inteligente, já se falaram de vários nomes pela imprensa, e outros mesmo divulgados de fontes oficiais. No entanto, parece que o mediatismo tem sido um entrave para o avançar de algumas parcerias.

Agora há um novo nome em aberto. A joint venture entre a LG e a Magna poderá estar “muito perto de assinar contratos” para contribuir para produção de um Apple Car.

De acordo com o The Korea Times, fontes não identificadas, mas familiarizadas com o assunto, dizem que a parceria da Apple com a LG Magna e-Powertrain está num estado avançado, com os detalhes finais a serem discutidos.

Na fonte pode ler-se que “a LG Magna e-Powertrain está muito perto de assinar contratos com a Apple sob os quais eles poderiam lidar com o volume inicial de produção de EVs da Apple. Os detalhes do contrato ainda estão a ser discutidos”.

O Apple Car produzido para testes

Esta parceria poderá estar focada apenas na produção de poucas unidades, dedicadas exclusivamente a testes. Mas estamos perante um cenário de especulação por parte da imprensa internacional.

É importante referir que a Apple já recorre à LG para o fornecimento de muitos componentes para a produção dos seus dispositivos atuais. De certa forma, esta relação poderá dar alguma vantagem à LG.

Tratando-se de duas empresas a querer vingar no segmento dos carros elétricos, esta parceria parece mesmo fazer sentido. Teremos que esperar por mais desenvolvimentos.