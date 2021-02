Xiaomi Mi 11 – da China para o Mundo, com uma Edição Especial

A Xiaomi reservou o dia de hoje para apresentar ao mundo a versão internacional do seu Mi 11, bem como a própria MIUI 12.5. O novo topo de gama chega com um preço e especificações que vão fazer agitar a concorrência.

Além disso, foi anunciada para breve uma edição especial do Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11, chegou a versão internacional

A Xiaomi aproveitou o final de 2020 para anunciar o primeiro smartphone com Snapdragon 888 no mundo. Na verdade, esse anúncio fê-lo dirigido ao mercado chinês, mas agora chegou o momento de o colocar noutros mercados, a um preço quase imbatível.

O novo Xiaomi Mi 11 vai ser vendido a partir de 749 €, o que olhando para a concorrência de topo é absolutamente incrível.

Design

O smartphone, disponível em azul e cinza, é tem uma construção bastante elegante que conjuga o vidro com o metal, apresentando um cuidado nos pequenos detalhes. Por exemplo, o altifalante tem um design em onda e o módulo das câmaras surge no canto superior esquerdo de forma bastante elegante, num quadrado com cantos arredondados que acompanham as linhas curvas de todo o telefone.

É um modelo com ecrã de 6,81″, com uma dimensão de 164,3 x 74,6 x 8,06 mm.

O Snapdragon 888 e outras especificações

O Xiaomi Mi 11 é então o primeiro smartphone com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 888, um processador 5G com uma construção de 5nm. Além disso, vem com 8 GB e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno.

O ecrã de 6,81″ com acabamento curvo, tem uma resolução máxima de 3200 x 1440 píxeis com uma taxa de atualização de 120 HZ e um brilho de 1200 nits.

Falamos ainda de um smartphone com uma bateria de 4600 mAh com carregamento rápido a 55W (com carregador dentro da caixa). Além disso, carrega sem fios a 50W e ainda permite fazer carregamento inverso a 10W.

Inclui adicionalmente, pormenores como NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e GPS.

O Mi 11 vem então abrir o caminho para a chegada da MIUI 12.5 ao mercado europeu.

As câmaras

A câmara principal é de 108 MP com estabilizador ótico de imagem e uma abertura f/1.85. A câmara ultra grande angular é de 13 MP e depois existe uma outra macro de 5 MP. A câmara frontal é de 20 MP.

De referir que a câmara tem modo noturno em foto e vídeo, grava a 8K a 30 fps e ainda a 4K a 60 fps.

Preço e disponibilidade

O smartphone Xiaomi Mi 11 está disponível nas cores cinza e azul, nas versões de 8GB/128GB e 8GB/256GB, por 749 € e 799 €, respetivamente.

Além deste modelo, em breve, será lançada uma versão especial com unidades limitadas, como presente para os Mi Fãs. Ainda não há indicação da disponibilidade deste modelo.

Xiaomi Mi 11

Assista ao evento