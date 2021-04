Spotify prepara novidade que vai colocar a alternativa da Apple de parte

O Spotify tem ainda o controlo sobre todo o mercado do streaming de música. Este serviço tem uma concorrência forte por parte do Apple Music, mas consegue manter-se no topo e com cada vez mais utilizadores pagantes.

Agora, de acordo com informações internas da empresa, o Spotify vai lançar uma novidade focada nos Podcasts, uma área onde tem apostado muito. Vai assim conseguir bater em vários pontos a Apple, que anunciou também novidades nesta área.

O modelo de negócio da Apple

Uma das novidades que a Apple apresentou na sua última keynote foi a chegada de um serviço de subscrição de podcasts. O modelo escolhido para este novo serviço passa pela cobrança de uma percentagem aos criadores de conteúdos pagos.

Do que foi descrito, o serviço de podcasts terá um preço mínimo de 0,49 dólares e um valor adicional de 19,99 dólares anuais a pagar à Apple. A empresa irá também cobrar uma comissão de 30%, que desce para os 15% ao fim do primeiro ano.

Spotify vai bater a gigante de Cupertino

Do que se sabe, o Spotify parece estar em breve a ter a sua proposta. O The Wall Street Journal avança que esta semana irá surgir uma novidade relacionada com os podcasts e que será diferente do que a Apple está a preparar.

Ao contrário da Apple, este serviço do Spotify será também pago por quem quiser aceder a podcasts exclusivos, mas com uma diferença. O serviço de streaming não irá cobrar qualquer valor aos criadores de conteúdos, deixando para estes todo o valor pago.

Podcasts é a grande aposta no streaming de áudio

O Spotify parece assim conseguir bater a Apple no seu próprio jogo. Irá antecipar-se e ter uma proposta real mais cedo, cativando assim os utilizadores. Ao mesmo tempo, torna-se mais apelativo para os criadores de conteúdos ao dar-lhe acesso a um lucro maior.

Com uma aposta cada vez maior nos podcasts, o Spotify dá assim mais um passo para se manter no topo dos serviços de streaming de áudio. O Apple Music tem procurado aproximar-se, mas a verdade é que os consumidores, mesmo dentro do ecossistema Apple, acabam por preferir o Spotify.