A preocupação da Google com o Ambiente tem sido vista ao longo dos anos. A empresa tenta ativamente reduzir a sua pegada de carbono e usar as tecnologias que são menos agressivas para o planeta e para todos os que nele vivem.

Para além desta atenção por parte da empresa, também os seus serviços se focam nesta área cada vez mais essencial. Agora, e para ajudar todos a reciclar, surge mais uma novidade importante no Google Maps.

Com cada vez mais informação presente, o Google Maps é cada vez mais uma ferramenta essencial. Já não é só um serviço de mapas, mas concentra na sua interface muito mais informação útil e que os utilizadores aprenderam a depender para o seu dia a dia.

Pois ontem, no Dia da Terra, a Google resolveu dar ainda mais informação útil ao Maps. Para ajudar os utilizadores a serem mais amigos do Ambiente, concentrou mais dados sobre um processo simples, mas que acaba por se tornar essencial para a sustentabilidade do planeta Terra.

Falamos de informação sobre como e onde a reciclagem pode ser feita. Os utilizadores vão ter no mapa as empresas onde a reciclagem de roupa, produtos eletrónicos, pilhas e baterias, produtos perigosos, garrafas de vidro e muitos mais elementos que pretendam reciclar.

Na lista da informação de cada empresa passa a estar disponível mais dados para serem preenchidos. Aqui têm agora informação sobre a reciclagem e como podem registar-se como uma empresa dedicada a este processo cada vez mais essencial para os utilizadores.

Claro que passa a ser possível também encontrar estas empresas de forma mais simples no Google Maps. Estes pontos vão ser visíveis no mapa e assim serem mais simples de encontrar por quem pretende reciclar os elementos que tem consigo e a que pretendem dar uma nova vida útil.

A Google dá assim mais um passo para ajudar os utilizadores. O foco da informação é agora para ajudar o planeta, ao reciclar e impedir assim que elementos que podem ter uma nova vida vão para o lixo.