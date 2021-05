Mesmo conhecendo bem a linguagem de programação que mais usa, é normal a qualquer programador precisar de ajuda. Para isso recorre normalmente à Internet e aos motores de pesquisa para encontrar rapidamente o que precisa.

Para evitar este movimento cíclico, são sempre bem-vindas as ferramentas que permitem ter acesso a informação adicional. É precisamente aqui que se encaixa esta nova ferramenta, o Devbook, criada para ajudar o programador nos momentos mais difíceis.

Ferramenta essencial para o programador

A Internet está recheada de informação útil para qualquer programador. Para além dos manuais e guias dedicados a qualquer linguagem de programação, existem ainda snipets de código útil e que pode ser reciclado facilmente, com toda a vantagem inerente.

Claro que para encontrar estes elementos, é necessário saber onde procurar e ter também as ferramentas certas. É neste espaço que o Devbook se encaixa, como uma ferramenta dedicada a ajudar qualquer programador a encontrar o que precisa, muito rapidamente e de forma simples.

Devbook para ajudar a encontrar código

Esta ferramenta não se encaixa em qualquer IDE ou editor de texto, mas vive no próprio sistema operativo. Como uma área de pesquisa, pode ser chamada por um simples atalho de teclado, que dispensa o rato totalmente. Bom as teclas certas consegue navegar e até copiar o texto pretendido.

O mais interessante no Devbook é mesmo as suas fontes de informação. Permite ao programador pesquisar tanto no conhecido Stack Overflow e também na documentação oficial da linguagem escolhida. Tudo está separado e organizado para ser funcional e simples.

Suporte para muitas linguagens

Apesar de ter já documentação de muitas linguagens de programação, o Devbook tem algumas lacunas consideradas essenciais. Ainda assim, é possível contactar a equipa que cria esta ferramenta e pedir nova documentação.

Se é programador, ou tem interesse em programação, o Devbook é uma ferramenta que deve testar. Independente de qualquer editor, dá acesso a informação útil e código que poderá necessitar, sem ter de pesquisar na Internet de forma desorganizada.