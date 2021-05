Microsoft confessa que vendeu todas as consolas Xbox com prejuízo

Como sabemos, a novela entre a Apple e a Epic Games parece estar longe de acabar, embora a polémica pareça ter desvanecido ligeiramente ao longo do tempo. Mas este género de processos deixa ‘a nu’ determinadas realidades que se tornam incómodas para algumas empresas. No caso em questão falamos da gigante Microsoft.

Assim, de acordo com a própria vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Xbox, Lori Wright, a Microsoft vendeu as suas consolas Xbox com prejuízo.

“Zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades” é um ditado popular que pode muito bem ser aplicado quando há processos legais entre empresas da tecnologia. Nestes processos há sempre a divulgação de determinados pormenores que, de outra forma, ficariam apenas na posse das entidades.

Microsoft diz que vendeu as suas consolas Xbox com prejuízo

No que respeita ao processo entre a Epic Games e a Apple, Lori Wright, vice-presidente da Xbox foi chamada a testemunhar. A executiva falou acerca do mercado gaming e revelou também que a Xbox nunca lucrou com a venda das suas consolas.

O advogado da Epic, Wes Earnhardt, questionou Wright acerca do lucro das consolas Xbox, colocando a questão “Qual é a margem que a Microsoft ganha com a venda das consolas Xbox?”. Por sua vez, a vice-presidente respondeu o seguinte:

Não lucramos. Vendemos as consolas com prejuízo.

Contudo, e para tornar claro, Earnhardt reforçou a pergunta, dizendo “Só para clarificar, alguma vez a Microsoft lucrou com a venda de uma consola Xbox?”. Ao que Lori Wright respondeu:

Não.

No entanto, a executiva explica que a empresa de Redmond continua a vender consolas com prejuízo uma vez que o seu modelo de negócio consiste na oferta de experiência gaming. Para além disso destaca que o hardware é “importantíssimo para darmos essa experiência”. Ou seja, o negócio consiste sobretudo na venda de jogos, Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.

De acordo com o canal Protocol, o objetivo destas questões da Epic é mostrar que as fabricantes de consolas têm uma justificação para cobrar os 30% da receita. Por sua vez, empresas como a Apple não têm uma razão tão significativa para este modelo de partilha de receitas.

Normalmente o hardware de videojogos é vendido com prejuízo

Por outro lado, salvo alguns casos, o hardware de videojogos é normalmente vendido com prejuízo. No caso da Nintendo, por exemplo, a marca tem tentado ao longo dos anos vender as suas consolas com lucro, como a Switch. E isso tem sido possível. Também a PS4 deu frutos para a Sony.

Mas, segundo os documentos agora revelados no julgamento, tanto a Sony como a Xbox apresentam perdas na venda de hardware. Já a Nintendo é das poucas que consegue ganhos, devido à sua estratégia a longo prazo.