Vigie a variabilidade da frequência cardíaca no Apple Watch com a app Heart Analyzer

Que o Apple Watch é uma ferramenta atenta à saúde e bem-estar do utilizador, isso todos sabem. Como tal, há aplicações que devem fazer parte do leque de sistemas que compilam informações dos vários sensores da máquina por forma a nos informar com rigor. Já falámos algumas vezes numa das mais interessantes apps para monitorizar o nosso coração através do smartwatch da Apple, a Heart Analyzer.

Com a nova atualização, vamos mostrar como podem vigiar a variabilidade da frequência cardíaca com uma complicação para o relógio da Apple muito bem conseguida.

Heart Analyzer permite no Apple Watch monitorizar o VFC

A app Heart Analyzer foi projetada especificamente para o Apple Watch. Conforme já vimos algumas vezes, ferramenta recorre aos dados de frequência cardíaca para produzir gráficos, métricas e relatórios com uma aparência fácil e agradável.

Numa atualização anterior, o software começou mesmo a recolher informações do oxímetro do Apple Watch, passando a compilar esses dados e a informar o utilizador com novos gráficos sobre a sua saúde.

Agora, com a versão 8.5, foram introduzidas novas complicações que dão informação sobre a variabilidade da frequência cardíaca (VFC). São apresentados vários gráficos que moldam o mostrador de forma a informar fácil e rapidamente.

Já que falamos nos gráficos, esta nova versão traz também novos gráficos lançados na aplicação para iPhone, como, por exemplo, os níveis VO2 Max, HRV e saturação de oxigénio no sangue (SPO2).

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um marcador cientificamente validado. A VFC refere-se à oscilação do intervalo entre cada batimento cardíaco e pode ser medida num eletrocardiograma ou através de um sensor de fotopletismografia.

A aplicação também possui integração de Alertas de Notificação de Frequência Cardíaca, oferecendo ao utilizador um local central para visualizar e monitorizar os seus Alertas de Frequência Cardíaca Apple Watch para frequências cardíacas altas e baixas, juntamente com frequências cardíacas irregulares e baixa aptidão cardiovascular

O recurso mais interessante na nova atualização da app é de longe a habilidade de personalizar várias complicações relacionadas à frequência cardíaca. Isto permite num olhar de suslaio saber como está o coração, os níveis de oxigénio no sangue e muita outra informação diretamente no ecrã do smartwatch.

Como colocar a Complicação Heart Analyzer no Apple Watch?

Dentro da app, depois de atualizarem a versão 8.5, no iPhone vão a Settings > Watch Face Complications e clicam no botão Add Apple Watch Face.

Agora, vão à aplicação Watch, que gere o Apple Watch no iOS e procuram no separador Mostradores ou no separador O meu relógio, no primeiro grupo OS MEUS MOSTRADORES.

Agora, o utilizador poderá alterar os vários espaços na Complicação, conforme o que lhe interessar ter no Apple Watch. Existem então 4 Complicações principais do Heart Analyzer.

Faixa atual e diurna da sua frequência cardíaca;

Média e variação diária da sua frequência cardíaca;

Leituras recentes de SpO2 (monitorização do nível de oxigénio no sangue);

Leituras recentes de VFC (variabilidade da frequência cardíaca).

Apesar de apresentar muita qualidade, a aplicação é gratuita e está muito bem conseguida. Contudo, dentro da app, tem compras disponíveis, mas apenas para quem quiser estender a informação a outros relatórios. Além disso, esta aplicação não traz publicidade. A informação fica totalmente vedada a terceiros, é armazenada nos dispositivos e para uso exclusivo do utilizador.

Assim, se quiser ver os seus sinais vitais e mais informação relevante sobre si, descarregue gratuitamente esta aplicação da App Store.