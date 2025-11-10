Apple está a preparar 5 novas funcionalidades para comunicações por satélite

A Apple lidera a integração de comunicações por satélite em smartphones e smartwatches. Como tal, a empresa está a testar 5 novidades.

A Apple avança para transformar a conectividade por satélite do iPhone, passando de uma ferramenta de emergência limitada para uma funcionalidade integrada no dia a dia.

A empresa de Cupertino está a desenvolver várias novidades que prometem manter os utilizadores ligados mesmo sem rede GSM ou Wi-Fi.

Novas capacidades para uma ligação por satélite omnipresente

O objetivo é tornar a conexão por satélite tão simples quanto o Wi-Fi, criando um “uso natural” do sistema.

Entre as melhorias em desenvolvimento estão:

Infraestrutura para apps de terceiros : uma API permitirá que os desenvolvedores integrem diretamente a conexão por satélite nos seus serviços.

: uma API permitirá que os desenvolvedores integrem diretamente a conexão por satélite nos seus serviços. Mapas assistidos por satélite : o Apple Maps poderá funcionar sem rede celular ou Wi-Fi.

: o Apple Maps poderá funcionar sem rede celular ou Wi-Fi. Mensagens mais completas : além do texto, será possível enviar fotos por satélite.

: além do texto, será possível enviar fotos por satélite. Uso natural melhorado : o iPhone poderá funcionar mesmo no bolso, dentro de carros ou edifícios, sem necessidade de apontar para o céu.

: o iPhone poderá funcionar mesmo no bolso, dentro de carros ou edifícios, sem necessidade de apontar para o céu. Suporte à 5G NTN: os iPhone 18 deverão permitir que antenas de comunicações móveis usem satélites para ampliar a cobertura.

Transição para um modelo pago

Atualmente, a função de SOS por satélite é gratuita, mas a Apple planeia oferecer futuras capacidades por assinatura, através de operadores de satélite, evitando tornar-se um operador.

O sucesso destas novidades dependerá das infraestruturas existentes, com investimentos já feitos na rede do parceiro Globalstar e possíveis colaborações com a SpaceX (rede Starlink) para expandir a cobertura.