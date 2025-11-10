Apple está a preparar 5 novas funcionalidades para comunicações por satélite
A Apple lidera a integração de comunicações por satélite em smartphones e smartwatches. Como tal, a empresa está a testar 5 novidades.
A Apple avança para transformar a conectividade por satélite do iPhone, passando de uma ferramenta de emergência limitada para uma funcionalidade integrada no dia a dia.
A empresa de Cupertino está a desenvolver várias novidades que prometem manter os utilizadores ligados mesmo sem rede GSM ou Wi-Fi.
Novas capacidades para uma ligação por satélite omnipresente
O objetivo é tornar a conexão por satélite tão simples quanto o Wi-Fi, criando um “uso natural” do sistema.
Entre as melhorias em desenvolvimento estão:
- Infraestrutura para apps de terceiros: uma API permitirá que os desenvolvedores integrem diretamente a conexão por satélite nos seus serviços.
- Mapas assistidos por satélite: o Apple Maps poderá funcionar sem rede celular ou Wi-Fi.
- Mensagens mais completas: além do texto, será possível enviar fotos por satélite.
- Uso natural melhorado: o iPhone poderá funcionar mesmo no bolso, dentro de carros ou edifícios, sem necessidade de apontar para o céu.
- Suporte à 5G NTN: os iPhone 18 deverão permitir que antenas de comunicações móveis usem satélites para ampliar a cobertura.
Transição para um modelo pago
Atualmente, a função de SOS por satélite é gratuita, mas a Apple planeia oferecer futuras capacidades por assinatura, através de operadores de satélite, evitando tornar-se um operador.
O sucesso destas novidades dependerá das infraestruturas existentes, com investimentos já feitos na rede do parceiro Globalstar e possíveis colaborações com a SpaceX (rede Starlink) para expandir a cobertura.
É a Apple que vai à frente? ahahah