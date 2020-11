Uma das apps mais interessantes no que toca à recolha de informação relacionada com os sinais vitais para iOS é a Heart Analyzer. Falámos nesta aplicação, pela primeira vez, em 2018 e desde então seguimos a evolução deste software. Depois de monitorizar o ritmo cardíaco, o sono e outras alterações na atividade do utilizador, a última versão traz uma especial atenção ao oxímetro do Apple Watch 6.

Na nova versão do Heart Analyzer, a 8.3, a empresa quis destacar a medição no oxigénio no sangue e dar ao utilizador uma complicação para o Apple Watch Series 6.

Heart Analyzer, um olhar atento aos seus sinais vitais

O Heart Analyzer foi projetado especificamente para o Apple Watch. Assim, a ferramenta recorre aos dados de frequência cardíaca para produzir gráficos, métricas e relatórios com uma aparência fácil e agradável. Com apoio da app para iOS, o utilizador poderá ter acesso a um grande número de informação sobre a sua saúde.

Além disso, aproveitando todo o poder do Apple Watch e todos os dados que ele recolhe para app Saúde, o Heart Analyzer pode ajudar a entender os dados recolhidos e identificar tendências pessoais.

Das várias novidades apresentadas na versão 8.3, destaca-se a nova complicação de Saturação de Oxigénio no Sangue. Esta nova abordagem permite visualizar os dados do oxímetro com um rápido olhar ao relógio.

Há também uma nova complicação que mostra o gráfico da frequência cardíaca de hoje e de ontem, e uma nova alternância nos exercícios que permite visualizar as zonas de frequência cardíaca por percentagem ou hora na zona.

iPhone e Apple Watch: Trabalho de equipa

Enquanto isso, na aplicação para iPhone, um novo recurso de dimensionamento personalizado permite que o utilizador fixe os valores mínimo e máximo em gráficos diários de frequência cardíaca para melhores comparações diárias.

Posteriormente à grande atualização da versão 8 no início deste ano, o programador introduziu novidades. Entre elas está uma nova complicação de gráfico de frequência cardíaca, comparações de ECG na app do ‌iPhone‌ e widgets iOS 14.

Apesar de apresentar muita qualidade, a aplicação é gratuita e está muito bem conseguida. Contudo, dentro da app, tem compras disponíveis, mas apenas para quem quiser estender a informação a outros relatórios. Além disso, esta aplicação não traz publicidade. A informação fica totalmente vedada a terceiros, é armazenada nos dispositivos e para uso exclusivo do utilizador.

Assim, se quiser ver os seus sinais vitais e mais informação relevante sobre si, descarregue gratuitamente esta aplicação da App Store.