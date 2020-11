Hoje celebra-se o Dia dos Solteiros e, por tradição, é sinónimo de grandes descontos. A Cubot associou-se ao evento e hoje tem os seus smartphones com grandes campanhas de desconto.

Hoje falamos dos Cubot X30 e Cubot Note 20 Pro. Se estiver à procura de um smartphone, vale a pena conhecer estes dois modelos e aproveitar a campanha.

Cubot X30

O Cubot X30 surge no segmento dos smartphones como uma opção para quem não tem muito dinheiro disponível para investir num smartphone, mas, ainda assim, necessita de espaço suficiente para instalar as suas aplicações e ter disponíveis ficheiros de forma offline.

Sem dúvida que os 128 GB ou os 256 GB disponíveis serão essenciais para qualquer utilizador e não são muitos os modelos que oferecem tal capacidade até 200 €. Adicionalmente, o processador é um Helio P60 da MediaTek e a GPU é Mali-G72 MP3, que apresenta testes de benchmark, nomeadamente através do Antutu, com pontuação a rondar os 175 mil, o que é um valor bastante bom. Em termos práticos, explico mais à frente em que é que isto é traduzido.

O ecrã 6,4 polegadas, com resolução FullHD+. O ecrã é LCD IPS e ocupa cerca de 84% do painel frontal, com uma proporção de 19,5:9.

O módulo de câmaras traseiras é o que mais se destaca neste telefone. São 5 os sensores existentes. O sensor principal, grande angular e macro estão bem identificados e funcionam da forma prevista.

Este modelo é dual-SIM LTE, vem com Bluetooth 4.2, tem GPS e porta USB Tipo-C. Adicionalmente, conta com sensor de impressões digitais, acelerómetro, sensor de proximidade e bússola. A bateria é de 4200 mAh e pode ser carregada a 10W. Tem ainda NFC, uma vantagem perante smartphones na mesma gama de preços.

O Cubot X30 vem com Android 10 e, além do conjunto básico de apps Google, apenas inclui mais algumas ferramentas.

Está disponível na promoção 11.11 com 53% de desconto face ao preço normal, por apenas 120€ na versão 6/128GB e 146€ na versão 8/256GB.

Cubot X30

Cubot Note 20 Pro

O Cubot Note 20 Pro é o modelo mais acessível e apresenta-se como uma versão melhorada do Note 20, anunciado há poucos meses.

O seu processador é o Helio P60, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido através de cartão microSD até mais 128 GB. Esta capacidade de armazenamento é também incrível, considerando a gama onde se insere.

O ecrã é de 6,5″, com molduras reduzidas e uma resolução HD+. Na traseira existe um módulo de quatro câmaras, sendo a principal é de 12 MP com sensor Sony IMX486. Na frente existe uma câmara de 8 MP posicionada num recorte no ecrã em forma de gota.

Tem NFC, Bluetooth 4.2, USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm. A sua bateria tem uma capacidade de 4200 mAh.

O Cubot Note 20 Pro pode ser adquirido por cerca de 86€, na promoção especial do 11.11. O envio está disponível a partir da Europa.

Cubot Note 20 Pro