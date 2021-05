Os fabricantes têm de dar um foco na segurança dos seus equipamentos e do software que instalam. É desta forma que garantem a segurança dos utilizadores e protegem os dados destes e das máquinas que usam de forma constante.

É aqui que entra a mais recente falha e que está a afetar os utilizadores. Os computadores da Dell estão vulneráveis e o problema afeta máquinas com muitos anos e que deveriam estar já imunes a qualquer falha.

Este é um novo caso de problemas de segurança no mundo da informática, com um grau de impacto muito grave. Não se limita a afetar as máquinas mais recentes da Dell, mas vai atrás no passado e impacta máquinas até 2009, algo que não é normal e nem sequer esperado.

Quem descobriu a falha de segurança foi a empresa SentinelLabs, que reportou rapidamente à Dell, que entretanto resolveu o problema. Do que é descrito, este problema está localizado num driver que a empresa usa nos seus computadores.

Ao ser explorada, esta falha permite que os atacantes tenham acesso a áreas protegidas do Windows e que deixam exposto o sistema. Com esse acesso ao kernel e a vários elementos, os atacantes podem depois explorar o sistema e assumir completamente este sistema.

O mais caricato desta falha é estar presente em máquinas muito antigas, deste 2009 até aos dias de hoje. A Dell identificou estes PCs e contabilizou 380 modelos, que que devem ser rapidamente corrigidos e protegidos. A lista destas máquinas é já conhecida e pode ser consultada.

A solução para esta falha está já disponível e pronta para ser instalada nestas máquinas afetadas. A Dell tem uma página dedicada a este problema e onde podem encontrar o novo driver que irá corrigir o problema detetado e que afeta a marca.

Mesmo sendo uma falha grave, o grande problema é afetar máquinas com muitos anos. A Dell tem a situação resolvida e simples de corrigir. Resta saber quantas centenas de computadores vão permanecer expostos e vulneráveis a este driver e ao que traz.