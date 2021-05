A novela que tem como protagonistas a Apple e a Epic Games está ao rubro. Nos últimos dias, muitas têm sido as revelações feitas em trono deste caso, com a Epic a acusar, por exemplo, a marca da maçã de ter uma margem de lucro com a App Store a chegar aos 78%.

Relativamente às comissões da Apple há agora um dado novo que coloca Phil Schiller como personagem essencial nesta história. O executivo da Apple, há 10 anos, já teria sugerido uma diminuição das comissões de 30% para 25% ou mesmo para 20%.

Phil Schiller, o executivo da Apple responsável pela App Store, levantou a possibilidade da empresa reduzir a sua comissão de 30% para 25 ou mesmo 20% em 2011, em resposta à concorrência. Esta sugestão foi dirigida ainda ao Steve Jobs, que acabaria por falecer poucos meses depois, e a Eddy Cue, através de um e-mail.

Até agora confidencial, este e-mail foi tornado público na sequência da batalha legal entre a Epic Games e a Apple.

Achamos que nossa divisão 70/30 durará para sempre?

A mensagem começa então com Phil a questionar se se considera possível manter a divisão da venda de apps numa proporção de 70/30, com a Apple a ganhar receber então a comissão de 30%.

Eu penso que um dia teremos desafios suficientes de outra plataforma ou soluções baseadas na web para querer ajustar o nosso modelo

Com base nesta ideia, reforça ainda que para reduzir as comissões, a Apple deverá partir de uma posição de domínio e não de cedência, numa posição de fraqueza. Assim, acrescenta que quando a Apple estiver a ganhar com a App Store mais de mil milhões de dólares de lucro anual, deverá rever a sua comissão.

Ainda anexado a este email existe um artigo datado do mesmo dia de envio do The Wall Street Journal, onde é debatida a possibilidade de programadores apostarem nas web apps para fugir às comissões impostas pela Apple.

Este foi, de certa forma, o método usado pela Epic quando decidiu oferecer compras dentro da app Fortnite diretamente do seu serviço, sem passar pela App Store. Assim, estava a oferecer um preço mais acessível aos seus jogadores e não estava a dar nenhuma comissão à Apple. E daí, todo o processo que já conhecemos…

As comissões cobradas pela Apple e os lucros

A Apple não assume publicamente em momento algum quais os lucros que tem com a App Store e, por isso, não se sabe se já atingiu os tais mil milhões de dólares. No entanto, uma análise da Sensor Tower aponta que, em 2020, a Apple obteve um lucro com a loja de 22 mil milhões de dólares e já sabemos que a Epic afirma que os lucros da Apple podem atingir os 78%.

De relembrar que, atualmente, a comissão da Apple encontra-se nos 15%, tendo esta redução acontecido já no período de turbulência e guerra com a Epic, em meados de novembro do ano passado.