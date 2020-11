Apple reduz taxa de comissão da App Store para 15% num novo programa

A Apple ouve o mercado e quanto mais “barulho” o mercado fizer, mais incomoda a gigante de Cupertino. Como tal, após muitas críticas surgidas ao redor da contenda com a EPIC Games, a empresa parece querer agora estimular as pequenas empresas de programadores. Como tal, a Apple anunciou hoje uma mudança notável na sua estrutura de comissões da App Store.

A empresa está a lançar o Programa para Pequenos Negócios da App Store. Assim, a comissão da App Store será colocada nos 15% para programadores que ganharam até 1 milhão de dólares em receitas durante o ano anterior.

A Apple diz que os programadores que ganham até 1 milhão de dólares num ano civil estão qualificados para este novo programa da App Store para pequenas empresas. Segundo a gigante de Cupertino, o número de 1 milhão é baseado na pós-comissão. Isso significa que os programadores estão qualificados para o programa sempre que os seus rendimentos, após pagarem à Apple, não excedam 1 milhão.

Por exemplo, se um programador ganhar menos de 1 milhão de dólares em ganhos pós-comissão através da App Store em 2020, ele será elegível para o programa em 2021. Então, se os seus ganhos pós-comissão excederem 1 milhão em julho de 2021, tornarão-se inelegíveis para o programa efetivo naquela data, e a taxa de comissão padrão aplica-se para o restante do ano.

Finalmente, se o negócio de um programador cair abaixo do limite de 1 milhão de dólares num ano civil futuro, ele poderá requalificar-se para o programa no ano seguinte.

Isso também tem implicações para as aplicações de assinatura. Atualmente, a Apple cobra uma comissão de 30% no primeiro ano de uma assinatura na app. Contudo, a comissão é reduzida para 15% se o cliente continuar a sua assinatura além desse período.

Agora, para programadores qualificados para o Programa de Pequenos Negócios da App Store, a Apple está a reduzir a taxa de comissão para o primeiro ano de uma assinatura para 15%. Todos os anos subsequentes também permanecem em 15%.

Num comunicado, o CEO da Apple, Tim Cook, enfatiza que a App Store gerou milhões de novos empregos em apoio à economia global:

As pequenas empresas são a espinha dorsal da economia global e o coração da inovação e das oportunidades em comunidades em todo o mundo. Estamos a lançar este programa para ajudar os proprietários de pequenas empresas a escrever o próximo capítulo de criatividade e prosperidade na App Store e para construir o tipo de aplicação de qualidade que os nossos clientes amam.

A App Store tem sido um motor de crescimento económico como nenhum outro, criando milhões de novos empregos e um caminho para o empreendedorismo acessível a qualquer pessoa com uma grande ideia. O nosso novo programa leva este progresso adiante – ajudando os programadores a financiar os seus pequenos negócios, assumir riscos com novas ideias, expandir as suas equipas e a continuar a fazer aplicações que enriquecem a vida das pessoas .