Com a chegada das novas consolas, começam a chegar também os primeiros títulos de Próxima Geração.

NBA 2K21 que já tínhamos visto aqui para a Xbox One, já se encontra na Nova Geração e nós já experimentámos o jogo da 2K Games.

Venham ver as nossas impressões sobre NBA 2K21.

O fantástico jogo da 2K Games, NBA 2K21, está entre esses primeiros títulos a surgirem para a Nova Geração e já tivemos a oportunidade de o experimentar, para a Playstation 5.

Convém referir que, na sua essência, este NBA 2K21 de Nova Geração, não apresenta nenhuma revolução relativamente ao jogo que analisámos em outubro, para a Xbox One (na altura).

O que não quer dizer que não tenha muitos e bons motivos de destaque.

À Velocidade da Luz

Graças ao sistema de armazenamento SSD da Playstation 5, já se sabia que os tempos de carregamento dos jogos iriam ser bastante otimizados. A verdade é que, esses tempos de carregamento foram praticamente eliminados.

Digam adeus aos tempos de loading, em que se esperava mais de 30 segundos para se começar uma partida. Agora é praticamente instantâneo, em menos de 3 segundos, estamos a jogar.

E este acesso ultrarrápido dos SSD é notório também no acesso à Neighbourhood (agora City) cujos quase 2 minutos de espera, deixam agora de existir.

Jogo ou realidade?

Se NBA 2K21 para a Xbox One já apresentava ocasiões em que se tornava difícil descortinar se era jogo ou realidade, o que dizer de NBA 2K21 na Playstation 5???

As novas capacidades da Playstation 5 (o Ray Tracing traz uma outra dimensão à imagem) trazem uma enorme revolução gráfica, fazendo com que cada jogo, jogador, espetador, árbitro… seja cada vez mais próximo da realidade.

Todos os jogadores encontram-se com uma qualidade gráfica difícil de descrever e parecem-se de forma inequívoca com os seus representantes reais (tamanho, cor da pele, cor do cabelo, cabelo ou falta dele, tatuagens,…). Simplesmente fantástico.

Até o pormenor dos olhos que na edição anterior ainda padeciam de alguns defeitos de orientação, estão melhorados.

É realmente impressionante. Os pavilhões e tudo neles parece que ganham vida de repente. De repente começam a surgir movimentos em todo o lado. O público está melhor que nunca, vivo e a reagir aos eventos dentro da quadra.

Até existem pormenores como, vendedores de pipocas e gelados a avançarem por entre as filas a vender os seus produtos.

Inteligência e jogabilidade

Com uma nova capacidade de processamento surgem novas oportunidades e uma delas encontra-se na capacidade de implementar novas rotinas de Inteligência Artificial.

NBA 2K21 entra na Nova Geração com uma inteligência mais apurada, quer seja dos jogadores das equipas adversárias, quer seja, dos jogadores das nossas equipas controlados pelo CPU.

O momento de lançar ao cesto?

A jogabilidade de NBA 2K21 na Playstation 5 continua muito semelhante à da Xbox One. Isto numa primeira análise, pois, se virmos com mais atenção, não foram apenas os gráficos de cada jogador que foram melhorados. Os movimentos corporais de cada um também receberam melhorias e aprimoramentos sendo agora ainda mais límpidos e mais credíveis.

O novo motor de impactos, permite uma maior variedade e veracidade nos duelos aéreos pelos ressaltos.

Por outro lado, o sistema de lançamentos encontra-se um pouco mais exigente. Tal como na versão que analisámos antes, o lançamento da bola é feito com recurso, ou ao quadrado, ou ao analógico direito e consiste no largar da bola no momento exato, através de uma barra lateral semelhante à de FIFA 20. Consoante o jogador e a sua habilidade, a barra é maior ou menor e assim, o jogador terá maior ou menor probabilidade dum bom lançamento.

O drible encontra-se muito semelhante ao jogo lançado em outubro, mas aproveita muito da capacidade gráfica da consola e jogadores que tenham disponibilidade para aprender as skills e os dribles mais profundamente, poderão fazer jogadas extraordinárias, especialmente com os melhores jogadores da NBA.

O DualSense, por seu lado, apresenta-se no jogo tal como seria de esperar, com um comportamento competente. Além dos sons ambiente que saem da sua coluna e que transmitem uma sensação de envolvência superior, apresenta um feedback ao jogador bastante interessante, consoante a ação. Por exemplo, quando o jogador faz pressão mais forte sobre um adversário, ou na disputa de uma bola aérea, sentimos a vibração que, acaba por causar um pouco mais de adrenalina e frenesim.

Também os gatilhos (especialmente o R2, para sprint) se encontram responsivos na altura de acelerar ou desacelerar a corrida.

Como curiosidade, foi criada uma nova camara para o jogo, a Rail Cam que, quase apresenta um ângulo de visualização mais próximo, mas que acompanha a ação e parece realçar todos os aspetos positivos de NBA 2K21.

Modos de Jogo

Relativamente aos modos de jogo, NBA 2K21 chega à Nova Geração com praticamente os mesmos modos, apesar de alguma reestruturação dos menus.

O modo MyTeam e MyCareer continuam a ser as opções de eleição e muito semelhantes ao que vimos na nossa review para a Xbox One.

Uma das alterações mais visíveis ao nível dos modos de jogo no ecrã inicial, foi a inclusão de MyNBA e MyWNBA que consistem numa reestruturação das antigas opções de jogar MyGM, MyLeague, fazer um Play-Off e afins, num único modo. Basicamente poderemos parametrizar todos os settings ao pormenor, o que nos permite criar uma experiência personalizada. Seja ela uma época, um play-off, um reinado na NBA…

Por exemplo, podemos começar um campeonato com as 36 equipas ou reduzir para apenas 12. Podemos desabilitar todas as opções que nos interessam como, por exemplo, a gestão dos preços da bilheteira, as reformas de jogadores, as contratações de Staff, mas, mantendo o Draft e transferências. Opções ao dispor para criação da experiência mais personalizada possível.

Uma palavra de reforça para o WNBA, que corresponde à estreia de um modo especial para a WNBA, à semelhança do que sucede com a versão masculina. O que inclui, um modo carreira feminino.

Por outro lado, o Neighbourhood deixou de ser apenas a vizinhança para ganhar uma dimensão completamente diferente (para maior), a City. Trata-se de um mapa, muito maior que o que tínhamos na edição das consolas de anterior geração com inúmeros eventos e atividades globais.

“Num ano completamente diferente de todos os outros, encontro-me extremamente orgulhoso da equipa Visual Concepts por conseguirem desenvolver o jogo NBA mais autêntico, mais imersivo e mais deslumbrante graficamente que já fizemos até hoje“, refere Greg Thomas, presidente da Visual Concepts. “Desde a introdução do novo modo completamente personalizado de MyNBA, à expansão da experiência de WNBA, este jogo faz parte do nosso compromisso em trazer o melhor simulador de NBA da indústria.”

Veredicto: NBA 2K21 já era o expoente máximo dos jogos de basketball na Geração anterior de consolas e agora, com a chegada da Nova Geração, a posição sai reforçada. Graças ao brutal poder de processamento, velocidade estonteante de acesso ao armazenamento SSD e fantástica capacidade gráfica da Playstation 5, NBA 2K21 está um assombro de jogo. NBA 2K21 na Nova Geração é um jogo que todos os apaixonados de NBA têm de ter. É simplesmente imprescindível.

