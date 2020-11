OPPO Full-path: Uma nova forma de reprodução de cor mais autêntica

A OPPO tem surpreendido o mercado com algumas tecnologias de ponta exclusivas para o segmento dos smartphones. Caso disso são as tecnologias de carregamento rápido, por exemplo e ainda o recém-anunciado OPPO X 2021 com ecrã deslizante. Agora, pronto para chegar ao mercado em 2021 com a série OPPO Find X3, está o sistema de gestão de cor Full-path.

Saiba mais sobre esta nova forma de reprodução de cor mais autêntica, precisa e personalizável.

A OPPO anunciou hoje que o lançamento oficial do sistema de gestão da cor Full-path chegará com a série OPPO Find X3 em 2021. O sistema de gestão da cor Full-path da OPPO é o primeiro sistema de gestão da cor Android compatível com toda a gama DCI-P3 e a profundidade de cor de 10 bits na captura, armazenamento e visualização. Desta forma, é possível oferecer uma experiência de visualização fantástica graças à sua reprodução da cor autêntica e precisa.

A cor inspira a criatividade e afeta a nossa perceção da realidade. Foi por esse motivo que aperfeiçoámos todos os elementos do sistema de gestão da cor para adicionar imagens brilhantes e de elevada qualidade a mais aspetos da vida quotidiana. Baseado no desempenho de cor excecional do Find X2 Pro, o novo sistema de gestão da cor Full-path foi meticulosamente desenvolvido para ser compatível com a captura de imagens de 10 bits e o formato HEIF. O nosso objetivo é oferecer aos nossos utilizadores uma experiência de cor sistemática e sem falhas, que liberte o desejo dos criadores de conteúdos de explorar, capturar e expressar-se em toda a plenitude.

|afirmou Bai, gestor de produto da OPPO.

O sistema de gestão da cor Full-path

Tendo em conta que as tendências futuras residem numa ampla gama de cores e numa elevada profundidade de cor, a equipa de engenharia de I&D da OPPO realizou um trabalho extraordinário na reprodução da cor ao melhorar o sistema e o hardware subjacentes.

O sistema consiste, portanto, numa solução integral que abrange todas as fases desde a obtenção da imagem até ao cálculo, codificação, armazenamento, descodificação e por fim, visualização, oferecendo compatibilidade com imagens HEIF com uma profundidade de cor de 10 bits e uma ampla gama de cores P3.

O sistema de gestão da cor Full-path utiliza um algoritmo e hardware mais complexos para registar a cor durante a captura. Há então uma correção da distorção, redução de ruído multi-fotograma e ainda uma super-resolução extrema percetiva. Além disso, a OPPO terá compatibilidade com sensores de imagem com modo HDR de superposição digital (DOL).

A tecnologia DOL-HDR permite, em concreto, sintetizar diferentes condições de exposição numa imagem. Desta forma, as cores brilhantes são capturadas mesmo quando se tiram fotografias em contraluz.

O procedimento de calibração do ecrã da OPPO permite, em seguida, alcançar uma precisão da cor profissional, ao nível de uma película digital, de cerca de 0,4 JNCD, proporcionando assim uma visualização sistematicamente precisa no ecrã. Por outro lado, o algoritmo patenteado da OPPO garante a compatibilidade da gama de cores ao ajustar o DCI-P3 com o ponto branco D65 no centro do espaço de cor.

O formato HEIF é totalmente compatível com um vasto leque de conteúdos multimédia

Em comparação com a profundidade de 8 bits, a profundidade de cor de 10 bits atenua as caraterísticas visuais artificiais provocadas pelas lacunas de cor. A profundidade de cor de 10 bits melhora a gradação da cor para aumentar a qualidade dos conteúdos visuais durante a criação e pós-edição.

Entretanto, com um tamanho de apenas 50% de uma imagem JPEG, aproximadamente, o formato HEIF é totalmente compatível com um vasto leque de conteúdos multimédia. Nomeadamente com imagens estáticas, Exif, informação de profundidade e vídeos dinâmicos, o que permite oferecer aos utilizadores uma maior liberdade criativa.

Há também que salientar que o formato HEIF pode ser desenvolvido ainda mais a fim de assegurar a compatibilidade com uma elevada profundidade de cor.

Definições de cor personalizadas no seu smartphone: solução de correção da cor no futuro das imagens

No OPPO INNO DAY 2020, recentemente celebrado, o fundador e Diretor Executivo da OPPO, Tony Chen, disse:

Acreditamos na ideia de ‘Tecnologia para a Humanidade, Bondade para o Mundo’. A OPPO utiliza a tecnologia para dotar os seus utilizadores do poder para capturar a beleza que os rodeia e libertar a sua imaginação do futuro, permitindo assim que cada um tire o melhor partido da sua vida. Esta filosofia manifesta-se no processo de I&D de gestão da cor da OPPO. O sistema de gestão da cor Full-path da OPPO é uma função fundamental ao nível do sistema, além de ser inteligente. Inicialmente, a OPPO procurou obter um padrão uniforme para todos os ecrãs, apresentando as cores da mesma forma para assegurar a precisão e a fidelidade; agora, queremos ir mais longe para satisfazer as necessidades do utilizador no que se refere à personalização.

O sistema de gestão da cor Full-path estará assim disponível pela primeira vez na série Find X3 da OPPO, a lançar em 2021.

Através da sua gestão da cor autêntica, precisa e individualizada, a OPPO visa então oferecer aos utilizadores uma forma intuitiva de ver o mundo e de capturar a vida na sua forma mais colorida.

Veja o OPPO X 2021 a funcionar: