Análise NBA 2K21 (Xbox One)

Para todos os fãs da NBA eis um dos momentos mais altos do ano, o lançamento de NBA 2K21, da 2K Gmes.

Após a edição do ano passado que foi, sem dúvida o melhor jogo de basquetebol do mercado, será que a edição deste ano vai conseguir suplantar?

Nós já experimentámos NBA 2K21.

Trata-se de um marco nos jogos de desporto. NBA 2K é uma série já com alguns anos e que tem aproveitado toda essa experiência para, ano após ano, trazer a melhor e mais completa reprodução em videojogo, do grande espetáculo que é a NBA.

Após a edição do ano passado, que se encontrava simplesmente fantástica, chegou-nos às mãos, NBA 2K21, a edição do ano que decorre.

Modos de Jogo

Relativamente aos modos de jogo, em abono da verdade não foram introduzidas novidades de realce. As opções de menu às quais os jogadores estavam habituados em NBA 2K20, voltam a estar presentes nesta edição de 2021.

No entanto, o MyTeam, um dos modos mais apreciados pelos jogadores recebeu bastantes novidades. Trata-se de um modo muito semelhante ao Ultimate Team de FIFA e preferido de quem quer construir uma (ou várias) equipas de sonho, repletas de estrelas da NBA de todo o sempre. Em MyTeam existem vários modos de jogo e desafios e aí sim! Com novidades (veremos mais baixo).

Relativamente aos modos de jogo, além do MyTeam continuam a haver as tradicionais opções de participar num campeonato de NBA por uma época, participar apenas nos Play-Offs, ou fazer um campeonato de WNBA.

O Modo MyCareer termina com chave de ouro os principais modos de jogo de NBA 2K21 pelo que, como podem ver, não há novidades a este nível.

MyCareer, ou Modo Carreira

O Modo Carreira, é um modo onde muitos jogadores passam grande parte do seu tempo. É o local onde criamos o nosso avatar e tentamos criar-lhe uma carreira de sucesso no Melhor Campeonato de Basket do Mundo.

Começando no liceu, vamos acompanhando uma história pré-definida para o nosso jogador. Trata-se de algo semelhante a A Caminhada de FIFA e apresenta um enredo interessante quanto baste, que nos mostra as aspirações, os receios e as emoções de Junior, ao mesmo tempo que tenta evoluir do campeonato do Liceu para uma grande equipa da NBA, nos Drafts de pré-época.

Com um passado familiar ligado ao desporto, o nosso jogador vê-se num turbilhão de emoções e decisões que terá de saber ultrapassar e focar-se no que é mais importante: o jogo.

MyCareer consegue criar alguma afinidade com a história de vida do nosso personagem, mas acaba por ser superficial e vai-se dissipando aos poucos, ficando a atenção centrada em jogo, após jogo, tentarmos melhorar as nossas performances.

No entanto, continua a padecer do problema do controlo do nosso personagem ter por vezes comportamentos corporais mais estranhos em campo.

Seasons

Conforme referimos mais acima, o modo MyTeam foi claramente, o modo mais reforçado pela 2K Games e recebeu novidades em vários aspetos, tanto em novos eventos como desafios. Uma delas foi a inclusão do novo conceito de, Seasons (Épocas em português).

O Seasons é, tal como acontece com FIFA, um período durante o qual existem determinados objetivos a serem cumpridos e que, ao serem completados, dão-nos recompensas variadas.

Não se trata de um modo de jogo propriamente dito, pois a evolução nas Seasons depende dos jogos que disputamos nos restantes modos de MyTeam. É, uma boa inclusão que oferece aos jogadores a oportunidade de ganhar mais prémios rapidamente.

Cada época dura cerca de 6 semanas e o culminar de cada uma corresponde a um jogador bastante apetecível. Na primeira Season, esse jogador é Steph Curry.

Signature Challenges

Quem joga NBA 2K sabe certamente que um dos modos offline de MyTeam mais jogado, a seguir ao Triple Threat, é o Domination e os Challenges. Os Challenges, que são alimentados todas as semanas com novos desafios receberam em NBA 2K21,um novo tipo: o Signature Challenges.

Estes Signature Challenges correspondem a desafios baseados em pontos marcantes na história de determinado jogador. Tratam-se de desafios bastante exigentes, o que poderá afastar alguns jogadores, mas que merecem a pena ser tentados.

O primeiro Signature Challenge envolve Damian Lillard, e os 61 pontos (entre eles 11 triplos) que marcou contra os Golden State Warriors.

Unlimited e MyTeam Limited

Um regresso ao Myteam este ano é o modo Unlimited. Este modo corresponde a jogos competitivos de 5×5 nos quais o jogador tem de vencer determinado numero de jogos para poder subir de divisão.

Por outro lado, o MyTeam Limited é um modo de jogo equiparado ao Division Rivals de FIFA. É um evento semanal, que decorre ao fim de semana, e que semanalmente, apresenta restrições diferentes de participação. O derradeiro objetivo é o de se ganharem Championship Rings, que permitem no final da Época, ter um prémio, mas que podemos trocar por outro que é surpresa (tendencialmente bastante melhor). É arriscado, mas vão ver que merece a pena…

Locker Codes

De referir também que a oferta de Locker Codes continua a “bombar” em MyTeam e no Twitter, dando semanalmente, novas oportunidades aos jogadores de ganharem jogadores ou items especiais.

Convém estar atento, pois saem sempre prémios, apesar de nem sempre serem os mais valiosos ou os que pretendemos.

Movimentos dos jogadores

Um dos aspetos que mais me deixou curioso antes do lançamento do jogo era saber quais as melhorias que foram implementadas ao nível do movimento corporal dos jogadores.

Em NBA 2K20, haviam ainda muitos lances e movimentos que pareciam um pouco disformes e, em particular no modo Carreira, demasiado rígidos.

NBA 2K21 trouxe afinações nesse capitulo e num jogo de 5×5 ou num jogo Triple Threat, os movimentos dos jogadores estão mais realistas, seja no movimentos, seja no drible, ou mesmo nas colisões pela disputa de ressaltos. Contudo, como já referimos atrás, o modo carreira continua a parecer demasiado limitado e com alguns problemas de fluidez do nosso personagem.

The Exchange

Uma das novidades que NBA 2K21 traz é outro novo conceito: The Exchange.

Na edição anterior, tínhamos um sistema que nos entregava prémios a cada 25, 50, 100… cartas adquiridas. Em NBA 2K21, já não existe esse sistema, mas foi substituído pelo The Exchange. Mas o que é isto do Exchange?

Bem, na prática, é um sistema no qual podemos trocar cartas que tenhamos, por outras melhores. Mas isto não é à-toa. Existem várias restrições nas cartas que podemos usar para trocar. Novamente, a semelhança com os Desafios de Construção de Plantel de FIFA é notória…

Badges e Evolução Especializada

Esta foi uma das inovações que considero como forte mais-valia. Como todos sabem, NBA 2K tem jogadores denominados de Evolution Players, ou seja, basquetebolistas que o jogador pode evoluir. Por exemplo, Kevin Garnett (surge no pacote de acolhimento ao MyTeam) começa com 81, mas após alguns jogos, podemos evolui-lo para o próximo nível (nível 85).

Até aqui não há novidade alguma. No entanto, no momento de evoluir KG é-nos dada agora a escolha da direção da sua evolução. Por exemplo, podemos pretender que o jogador evolua numa direção de ser melhor a defender como Poste. Ou então evoluir como sendo melhor Ressaltador.

Esta inclusão é extremamente valiosa, pois permite uma coisa interessante: variedade na evolução de jogadores. Ou seja, antes todos os KG evoluiriam sempre da mesma forma para todos os jogadores, ficando com os mesmos atributos para toda a gente. Agora, isto permite que o Kevin evoluído na minha mão seja bastante diferente do Kevin evoluído por outro jogador.

Ascension

Não poderia deixar de referir a Ascension, o novo sistema de ganhar prémios que NBA 2K21 traz. Trata-se de um jogo de sorte, no qual é apresentado ao jogador um conjunto de cartas viradas para baixo. Todas elas têm prémios ou outros items e o jogador vai virando até esgotar as suas tentativas, ou então até ascender ao próximo nível, que terá mais cartas.

Há prémios muito bons em jogo, mas, conforme referi, é tudo uma questão de sorte…

O dia do jogo

Tenho pena que a 2K Games não tenha investido um pouco mais no capítulo da apresentação prévia de cada jogo. Infelizmente os vídeos das cidades continuam os mesmos e as animações de pré-jogo continuam quase iguais.

Não é que o que há esteja mau ou pobre… nada disso! A apresentação de cada jogo está brutal e é o show da NBA ao mais alto nível. Acho, no entanto, que poderia ter sido desenvolvido algo de novo neste capitulo.

Veredicto de NBA 2K21: Continuam a não haver dúvidas. NBA 2K21 continua o reinado da série no basquetebol. Em fórmula que vence, não se mexe a não ser para melhorar e dessa forma, a edição deste ano trouxe novidades quase exclusivamente ao modo MyTeam, tornando-o mais excitante e empolgante ainda. NBA 2K21 é, sem sombra de dúvida, o melhor jogo de basquetebol do mercado e um jogo que, quem aprecie esta modalidade, tem de possuir.

NBA 2K21

Nova Geração de Consolas

Com a chegada das novas consolas ao virar da esquina, a 2K Games indica que quem possua o jogo nesta geração e adquira uma consola nova, terá acesso à versão otimizada na altura. Segundo a 2K Games, serão estes os “sentidos” permitidos entre consolas de Actual e de Nova Geração:

de Playstation 4 para Playstation 5 – Válido

de Playstation 5 para Playstation 4 – Válido

de Xbox One para Xbox Series X – Válido

de Xbox Series X para Xbox One – Válido

de Playstation 4 para Xbox One – Não funciona

de Xbox One para Playstation 4 – Não funciona

de uma conta Playstation 4 para outra conta diferente Playstation 5 – Não funciona