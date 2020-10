Impressora 3D TwoTrees Bluer – dê asas à sua criatividade por menos de 150 €

As criações 3D são cada vez mais possíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão hoje disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Hoje a proposta vai para a impressora 3D TwoTrees Bluer.

Os projetos em impressoras 3D ganharam uma nova vida com o COVID-19, sendo elemento essencial para a criação de peças como estrutura de viseiras ou até mesmo válvulas para respiradores. No entanto, a sua popularidade já é antiga e a possibilidade de, a baixo preço, criar projetos dando asas à criatividade de cada pessoa, assume-se como uma ponto forte destes equipamentos.

Impressora 3D TwoTrees Bluer

A impressora 3D TwoTrees Bluer tem um desing comum com três eixos e uma área de impressão de 235 x 235 x 280 mm. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. No caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 20 a 200 mm/s, o que irá garantir um resultado de impressão com maior qualidade quanto menor for a velocidade.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca

A impressora 3D TwoTrees Bluer está disponível por um preço impressionante, de apenas 139,99€, com envio rápido e gratuito a partir da Europa.

