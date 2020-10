Jovem cria veículo movido a hidrogénio e construído a partir de plástico reciclado

Temos assistido a uma absurda, mas positiva, evolução no fabrico de novos carros. Isto, porque os carros de nova geração não são lançados por menos e contam cada vez mais com um design arrojado e diferente. Ademais, a sua maioria é agora lançada com recurso a outro tipo de combustíveis mais sustentáveis, estando, aos poucos, a ser deixado para trás o motor de combustão.

Foi ideia de um jovem estudante de 22 anos e, fazendo jus à modernidade, é um veículo ousado e deveras diferente, parecendo quase retirado do futuro.

Veículo construído com plástico reciclado

Este carro que lhe trazemos hoje possui, sem sombra de dúvidas, um design diferente daquele que costumamos ver nas estradas. Aliás, parece um carro saído de um filme futurista. Contudo, é bem atual e foi desenvolvido por um jovem designer de 22 anos. Nikita Konopatov desenvolveu um carro movido a hidrogénio. Além de ter presente esta incrível particularidade, o jovem de Moscovo desenhou toda a estrutura do veículo a partir de plástico reciclado.

Assim, possui dois cilindros largos, um à frente e outro atrás, e uma caixa redonda no centro, transparente. Conforme se percebe pelas imagens, todo o conjunto forma, de facto, um veículo futurista e muito diferente.

De acordo com Nikita, este projeto surgiu pela consciência que foi adquirindo face à poluição ambiental. Referindo-se a ela como um grave problema global, decidiu dar uma segunda vida àquilo que utilizamos no dia-a-dia e que rapidamente se transforma em lixo.

Um automóvel para estradas regulares

Além de preto, o modelo bastante sofisticado conta com a cor rosa também disponível. E, apesar de ser um veículo que pode agradar a entusiastas da sustentabilidade, não será adequado para qualquer estrada. Isto, porque exige um pavimento suave e homogéneo, ao invés de um circuito irregular.

Pese o facto que foi elaborado por um jovem de 22 anos, sem estar associado a qualquer marca de renome. Ademais, Nikota pretende estar envolvido na conceção de naves espaciais e utensílios médicos. Ainda assim, uma coisa é certa: este veículo movido a hidrogénio e construído com materiais reciclados é muito promissor.

