Intel: Novos processadores Rocket Lake vão chegar no início de 2021

Depois de ter apresentado os novos processadores Tiger Lake, a Intel anunciou agora que os processadores Rocket Lake de 11ª geração para desktops vão chegar já no início de 2021.

O anúncio foi feito pela própria fabricante norte-americana e os novos componentes são esperados logo durante o primeiro trimestre. Alguns rumores indicam que a chegada da nova gama dos processadores Rocket Lake acontecerá no mês de março.

Intel confirma os processadores Rocket Lake para o início de 2021

Num comunicado oficial enviado à imprensa, a Intel confirmou que vai lançar a sua 11ª geração de processadores Rocket Lake para desktop já no primeiro trimestre de 2021. No entanto alguns rumores apontam que, de acordo com uma possível agenda da fabricante, os processadores devem ser lançados em março do próximo ano.

Segundo John Bonini, vice-presidente e gestor global da área gaming, desktop e workstation da Intel:

Como seria de esperar, estamos constantemente a olhar para o futuro e a pensar em como podemos tornar as nossas CPUs para desktop ainda melhores. Fico feliz em confirmar que a próxima geração de processadores Intel Core para desktop de 11ª geração Rocket Lake chega no início de 2021 com suporte para PCIe 4.0. Este será mais um processador fantástico para jogos. Em breve, teremos mais detalhes.

Os rumores apontam para que estes processadores sejam lançados para motherboards com chipset da série 500, já com o padrão PCIe 4.0. Um dos grandes objetivos dos novos Rocket Lake é que sejam compatíveis com os GPUs e SSDs mais velozes que existem e que possam vir a existir.

Espera-se que esta nova gama traz 8 núcleos, mas fabricados num processo de 14 nm, ainda característicos da Intel.

Segundo as informações divulgadas pelo site VideoCardz, segue um resumo das características dos novos processadores Rocket Lake:

Processadores Rocket Lake com vista ao mundo gaming

A linha Rocket Lake vai definitivamente ter um importante papel no mundo gaming, até porque a Intel tem várias parcerias de peso com criadoras de jogos, como por exemplo a Huya, Bandai Namco, Ubisoft, SEGA e Joyy. Para além disso, a fabricante também articulou com a Microsoft para otimizar títulos como o Flight Simulator 2020, Gears Tactics e Total War Saga: Troy.

O comunicado chega depois de pouco mais de um mês da apresentação da nova geração de processadores Tiger Lake. Curiosamente também o anúncio acontece um dia após uma pesquisa da Steam que concluiu que a AMD está a ganhar terreno entre os jogadores.

Leia também: