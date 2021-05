Apesar de não ser um valor público, é certo que a App Store é uma fonte de elevado rendimento para a Apple. Esta concentra todas as apps que os utilizadores do iOS podem aceder, quer sejam gratuitas ou pagas.

Com a luta nos tribunais que acontece, que a coloca a Apple contra a Epic, novos dados surgem. A criadora de jogos trouxe agora uma testemunha que pretende mudar o cenário. Os dados apresentados revelam que a margem de lucro da App Store da Apple chega aos 78%.

App Store é essencial para a Apple

A Apple nunca assumiu a App Store como uma fonte de rendimento importante e essencial. Quer fazer da sua loja uma razão para cativar novos utilizadores para o iOS e para manter agradados os que já usam este sistema operativo, nas suas várias vertentes.

Como tal, nunca revelou nas suas declarações de resultados os lucros diretos que obtêm com a venda de apps e serviços nesta loja. Agora, uma testemunha da Epic refuta esta afirmação e revela que a Apple terá tido margens de lucro de 77,8% e 74,9% de margem operacional em 2019 e 2018, respetivamente.

ned_barnes_testimony



Margem de lucro muito elevada

Este testemunho veio de Ned Barnes, uma das testemunhas-chave da Epic Games. Os dados resultam da avaliação dos resultados financeiros da Apple e são importantes neste processo. A criadora de jogos quer assim provar os seus argumentos e a base da sua acusação em tribunal.

Segundo a Epic, a App Store não traz nenhum serviço real, mas serve simplesmente como uma forma de a Apple extrair dinheiro dos programadores. Quer baixar as margens de lucro e permitir que outros sistemas de pagamentos possam ser suportados pelas apps.

Epic quer mudar as regras desta loja

Naturalmente que a Apple refuta completamente estes valores e quer rebater estes valores em tribunal. Garante que não faz a análise apresentada sobre os lucros da App Store e que não faz sentido essa separação, visto que está integrado no seu ecossistema iOS.

Dado que a Apple fica com 15 ou 30% de todas as compras na App Store, uma margem de lucro na faixa dos 70-80% não parece impossível. Este processo que coloca a Apple contra a Epic Games toma esta segunda-feira um novo rumo, com a entrada em tribunal de todos os intervenientes.