E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades na tecnologia 6G da Huawei, do novo Samsung Galaxy Book, analisámos o laptop HP ENVY 15-ep0017np, alguns jogos, e muito mais.

No início de dezembro de 2020, a Qualcomm lançou o seu processador topo de gama para dispositivos móveis. O Snapdragon 888 chegou então em força aos smartphones Android, estando já presente nos mais recentes e poderosos telefones do mercado.

Mas as informações recentes dão conta que o SoC Snapdragon 888 Pro já estará em testes. Contudo, este chip deverá destinar-se em exclusivo para os equipamentos da China.

A Apple lançou no passado dia 20 de abril o AirTag.Este dispositivo já estava prometido desde há mais de um ano, quando se começou a falar neste equipamento com pistas deixadas pela própria empresa. Apesar de não ser um dispositivo inovador, a Rede Encontrar da Apple será, em conjunto com os AirTags, um produto único.

Depois da Apple ter aberto as encomendas, na próxima semana começarão a chegar aos utilizadores. Assim, hoje deixamos respostas a várias dúvidas que possam existir.

A Xiaomi foi a primeira fabricante a lançar um smartphone com uma câmara fotográfica com sensor superior a 100 MP. Entretanto, já o podemos ver em muitos outros smartphones, incluindo nalguns modelos da própria Samsung.

Sabe-se que a empresa sul-coreana está agora a preparar o lançamento de um sensor de 200 MP e que será a Xiaomi também a estreá-lo.

Não há dúvida de que a Huawei é uma das empresas mais empenhadas no processo de implementação da rede 5G. Mas a marca chinesa também já está a preparar a chegada da rede de sexta geração.

Nesse sentido, as últimas informações dão conta de que, em julho, a Huawei lançará satélites de teste para analisar a tecnologia 6G.

A equipa dos People Can Fly é tipicamente, uma produtora de shooters, tendo vários jogos no seu histórico de valor comprovado, onde se destaca, Gears of War.

Recentemente lançaram o seu último trabalho que, não sendo surpresa para ninguém, de um shooter se trata: Outriders.

Trata-se de um jogo com uma história futurista no qual a Humanidade tem de encontrar salvação no Espaço mas acaba por encontrar algo mais… e o Pplware já experimentou.

Numa altura de grande procura por computadores portáteis, a HP apresenta uma proposta muito interessante com uma excelente relação qualidade/preço. O HP ENVY Laptop 15-ep0017np é um portátil super elegante, muito fino e com uma qualidade de construção exímia.

Contudo, não nos deixemos encadear pelo exterior, pois o poder está no seu interior. Venha saber tudo sobre este computador.

A pandemia poderá ter desviado a atenção necessária sobre um grave problema que está a afetar a vida do ser humano no planeta Terra. As alterações climáticas estão a trazer enchentes, secas extremas, temperaturas altíssimas, incêndios infernais e extinção de algumas espécies. Estes serão, eventualmente, os efeitos que conseguimos perceber e que nos dizem que o planeta está doente. No entanto, há outros efeitos das mudanças climáticas provocadas pela ação do homem que não são tão óbvios.

O eixo da Terra está a mudar e, apesar de não ser um fenómeno anormal, o homem tem acelerado este comportamento. Que consequências poderão advir?

Muito para além dos smartphones e dos tablets, a Samsung aposta forte em áreas como os computadores portáteis, onde tem já muitas propostas interessantes e adaptadas a qualquer situação do dia a dia.

Para reforçar ainda mais esta oferta e diversificar a oferta da Samsung, a marca revelou uma novidade. O Galaxy Book é uma realidade e vem equipado com uma escolha de hardware muito interessante, para uma excelente experiência de utilização.

A adrenalina e excitação do Moto GP está de regresso. Tanto na realidade como na ficção (entenda-se, nos videojogos).

A edição deste ano de MotoGP, desenvolvida pela novamente Milestone (que recentemente renovou a parceria com a MotoGP até 2026), já se encontra entre nós e traz consigo algumas novidades.

Nós já experimentámos MotoGP 21.

Chia é a mais recente novidade no mundo das criptomoedas, e parece que o seu sucesso será garantido. Trata-se de uma moeda digital ecológica que pode ser minerada através de discos HDD e SSD.

Segundo as mais recentes informações a Chia já detém uma pegada de 1.14 Exabytes de armazenamento.

A condução autónoma tem muito que se lhe diga. Afinal, se tem estado atento, já deve ter tomado conhecimento de um ou outro acidente provocado pela desatenção do condutor que depositou demasiada confiança naquele que é uma semi-condução autónoma, o Piloto Automático. Para isso, Elon Musk tem uma explicação.

Ainda há um longo caminho a percorrer no que à Inteligência Artificial diz respeito, porque “o sistema rodoviário é concebido para redes neurais biológicas através de imagens óticas”.

Um grupo de astrónomos australianos descobriu o planeta TOI-1431b. Este novo astro está localizado a cerca de 490 anos-luz da Terra e impressiona pelo seu tamanho. Os dados dizem que o exoplaneta é três vezes mais massivo do que Júpiter, o maior planeta do nossos Sistema Solar.

Os cientistas descobriram também que este tem outras particulares, que faz dele um novo motivo de interesse.

Os projetos do futuro têm-se voltado cada vez mais para a redução do nosso impacto ambiental. À medida que as alterações climáticas se fazem sentir, atingindo níveis preocupantes, os engenheiros e arquitetos magicam ideias e soluções.

Se esta montanha solar for concluída, poderá alterar completamente a forma como geramos energia em todo o mundo.

A ciência e a computação cruzam-se há muitos anos e os resultados começam a ser… incríveis. Pela primeira vez na história, uma equipa científica criou uma máquina capaz de aprender como o cérebro humano.

Esta descoberta abre uma nova e desafiante era da computação. Se para uns é um marco na ciência, para outros é algo assustador.