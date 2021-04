A Xiaomi foi a primeira fabricante a lançar um smartphone com uma câmara fotográfica com sensor superior a 100 MP. Entretanto, já o podemos ver em muitos outros smartphones, incluindo nalguns modelos da própria Samsung.

Sabe-se que a empresa sul-coreana está agora a preparar o lançamento de um sensor de 200 MP e que será a Xiaomi também a estreá-lo.

Xiaomi terá o primeiro smartphone com sensor Samsung de 200 MP

Apesar de não haver um prazo definido para que tal venha a acontecer, a Samsung vai ser a primeira fabricante a lançar um sensor ISOCELL para câmara fotográfica com 200 MP. Este é um valor incrível que dará mais detalhe às fotografias captadas por um smartphone. Sabe-se ainda que este sensor terá píxies de 0,64 µm, o mais pequeno até então.

A informação chega-nos do leaker Digital Chat Station, que tem vindo a lançar rumores de forma certeira.

Já antes se falou que este sensor deveria chegar com 1/1,37″, ou seja, menor que o GN2 (1/1,12″), mas mais ou menos do mesmo tamanho que o mais recente sensor de 108 MP o ISOCELL HM3 (1/1,33″ e 0,8 µm).

O sensor de 200MP deverá ser capaz de fazer Zoom ótico superior a 3vezes, podendo mesmo dar o mote ao fim dos sensores extra colocados no smartphones dedicados exclusivamente ao Zoom. Este sensor tecnicamente terá resolução suficiente para vídeo de 16K (133MP), ainda que não exista nenhum processador capaz de o fazer atualmente no mercado. Hoje, no mercado, conseguem processar 8K a 60fps.

Depois de já termos visto a Xiaomi a inaugurar o primeiro sensor ISOCELL da Samsung de 108 MP, os rumores avançam agora que será também a empresa chinesa a lançar um smartphone com a câmara de 200 MP.

Ficamos a aguardar o momento para conhecer as potencialidades de tal sensor.

